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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إحدى المشاركات في مسرحية كنز الدنيا تقوم بتقليد الفنانة دنيا سمير غانم..فيديو

مسرحية كنز الدنيا
مسرحية كنز الدنيا

قامت أميرة حربي، أحد المشاركات في مسرحية “كنز الدنيا”، بتقليد الفنانة دنيا سمير غانم، وقامت بتقليد مشهد من مسلسل “لهفة” وهو المسلسل الشهير للفنانة دنيا سمير غانم.

كشف الفنان أشرف عبد الباقي، عن تفاصيل مسرحية “كنز الدنيا”، قائلا “ كان لي الشرف أن أتواجد في احتفالية "قادرون باختلاف”، ولقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي منه جاءت فكرة المسرحية.

وأضاف أشرف عبد الباقي، خلال لقاء له لبرنامج “صاحبة السعادة”، عبر فضائية “دي ام سي”، عرضت مشروع مسرحية “كنز الدنيا” على وزيرة التضامن الإجتماعي، ووجدت دعما كبيرا من الوزارة للقيام بهذا العمل.

وتابع أشرف عبد الباقي، قدمنا العرض خلال الأسبوع الماضي، وكانت هناك سعادة كبيرة بهذا العمل.

وأشار الفنان أشرف عبد الباقي إلى أنه استمتع بالعمل مع أبطال المسرحية، متابعا: "بيضحكوا ..والناس كانت متجاوبة معاهم.. حابين يقفوا على المسرح.. ودي أهم نقطة"

 

الرئيس عبد الفتاح السيسي برنامج السيسي سمير غانم مسرح

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