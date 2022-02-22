سمير فرج: روسيا تدعم شرق أوروبا بـ40% من الغاز.. فيديو

قال اللواء سمير فرج، الخبير الإستراتيجي، إن أزمة روسيا وأوكرانيا اندلعت من الأساس بعد طلب كرواتيا الانضمام لحلف الناتو.

وأضاف سمير فرج، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “أخر النهار”، عبر فضائية “النهار”، أن روسيا بدأت في حشد قواتها على الحدود مع أوكرانيا ويظهر عبر الأقمار الصناعية أنها حشود هجومية بما ينذر بعملية عسكرية وحال حدوثها ستكتسح روسيا المعركة بالنظر لحجم الجيشين.

وتابع الخبير الإستراتيجي، أن روسيا تدعم شرق أوروبا بنسبة 40% من الغاز، بخط تكلفته 10 مليار دولار، مؤكدا أن هذا الخط لم يتم تشغيله حتى الأن

وكشففرج عددا من العقوبات التي تهدد بها أمريكا بمنع دخول مسئولين روس أمريكا وفرض عقوبة اقتصادية تقضي بمنع العملة الصعبة عن روسيا عن طريق نظام السويفت العالمي كما تم التأكيد على مساعدة مصر لاستخراج الغاز لتعويض الغاز الروسي ومساعدة أوروبا حال حدوث نقص.