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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

السفير أسامة شلتوت: زيارة الرئيس للكويت تأتي في إطار العلاقات الوطيدة والأخوية

الرئيس السيسي والأمير
الرئيس السيسي والأمير نواف الأحمد الجابر الصباح

 أكد السفير أسامة شلتوت سفير مصر بالكويت أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدولة الكويت اليوم الثلاثاء تأتي في إطار العلاقات الوطيدة والأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين وتزامنا مع احتفالات دولة الكويت بعيدها الوطني.

وقال السفير أسامة شلتوت في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط عقب زيارة الرئيس السيسي لدولة الكويت اليوم الثلاثاء إن زيارة الرئيس السيسي هي الزيارة الرابعة له لدولة الكويت، مؤكدا حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة من قبل الأشقاء الكويتيين.

وأشار سفير مصر بالكويت إلى أنه من المقرر عقد الملتقى الاستثماري الكويتي المصري في شهر مايو القادم لبحث سبل التعاون الاستثماري بين البلدين وفتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين الشقيقين كما من المقرر عقد اللجنة المشتركة برئاسة وزيري خارجية البلدين خلال العام الجاري.

وأكد السفير شلتوت أن الرئيس السيسي ثمن جهود دولة الكويت نحو رعاية الجالية المصرية المتواجدة على أرض الكويت وتقديم لهم الرعاية في بلدهم الثاني الكويت.

ونوه السفير شلتوت إلى أن الرئيس السيسي أكد خلال لقائه اليوم مع أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حرص مصر على استقرار وأمن الكويت وكافة الدول الخليجية الشقيقة في مواجهة التحديات الداخلية والإقليمية، وذلك كجزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، والاعتزاز بعمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين، إلى جانب الحرص على تعزيز وتنويع أطر التعاون الثنائي المشترك واستطلاع آليات دفعها إلى آفاق أرحب في شتى المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية.

وأضاف أن الرئيس السيسي ثمن مستوى التنسيق القائم ووحدة الرؤى بين البلدين الشقيقين حول القضايا ذات الاهتمام المتبادل، وحرصهما على تعزيز العمل العربي المشترك بما يسهم في التصدي للتحديات المتعددة التي تواجه الأمة العربية في المرحلة الراهنة.

وأكد السفير أسامة شلتوت أن الصادرات المصرية للكويت ارتفعت إلى 274 مليون دولار خلال الـ 11 شهر الأولى من عام 2021 مقابل 229.4 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 19.5%، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.. وفي المقابل بلغت قيمة الواردات المصرية من الكويت 1.4 مليار دولار خلال الـ 11 شهر الأولى من عام 2021 مقابل 1.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة انخفاض قدرها 17.8%.

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