عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الفيوم: تجميل شوارع سنورس بتكلفة 18 مليون جنيه

محافظ الفيوم أثناء
محافظ الفيوم أثناء الجولة

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري  محافظ الفيوم ، أعمال التجميل بعدد من شوارع مدينة سنورس، ضمن خطة المحافظة للارتقاء بمستوى النظافة وتحسين البيئة، من خلال أعمال تركيب الانترلوك بعدد من الشوارع بمدينة سنورس، وتكثيف حملات رفع القمامة والإشغالات بها، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، والمهندس محمود هاشم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس.

وتابع المحافظ أعمال تركيب الإنترلوك بشوارع البوستة، والجراج، والمستشفى، وسعد زغلول، والمحكمة، والجمهورية، بمدينة سنورس والشوارع الداخلية التي تربط بينها، ضمن أعمال تغطية شوارع المنطقة بالكامل بالإنترلوك على مسطح 60 ألف متر، بإجمالي تكلفة 18 مليون جنيه، بهدف إضفاء المظهر الجمالي والحضاري على مدينة سنورس بالكامل.

وأكد المحافظ على ضرورة رفع كافة الإشغالات المخالفة بالمنطقة، وسرعة الانتهاء من كافة الأعمال وفقاً للاشتراطات الفنية المقررة، وكذلك تكثيف أعمال النظافة والتجميل، مطالباً المواطنين بضرورة المحافظة على ما يتم من أعمال تجميل ورفع كفاءة ضمن المرحلة الأولى لتطوير شوارع مدينة سنورس.

الكفن ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين في الفيوم.. وتوقيع شرط جزائي على أفراد العائلتين بإلزام أي طرف يعتدي على الآخر

حياة كريمة..ارتفاع نسب تنفيذ المجمعات الزراعية بمركز أطسا ويوسف الصديق في الفيوم

الكفن ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين في الفيوم .. شاهد

جامعة الفيوم تضع خطة للتحول الرقمي وتطبيق تكنولوجيا الجيل الرابع

لتشغيل وتأهيل الشباب.. افتتاح دورة مطبقي المبيدات الزراعية بالفيوم

txt

محافظ الفيوم يتابع خطة عمل وحدة المتغيرات المكانية وملفي التصالح والتقنين

c07b2c8b-766a-42f2-af13-8d08e910f7d8
c07b2c8b-766a-42f2-af13-8d08e910f7d8
1d11c9cb-1924-4728-bb57-f92784ec8226
1d11c9cb-1924-4728-bb57-f92784ec8226
025c4b1c-180d-4037-a0e4-3a5509b8d87d
025c4b1c-180d-4037-a0e4-3a5509b8d87d
704b849d-bd09-404c-b3a7-7d214d7d87a1
704b849d-bd09-404c-b3a7-7d214d7d87a1
9225d846-a510-43fb-a83d-a22e80f25c86
9225d846-a510-43fb-a83d-a22e80f25c86
65577b2c-59a3-4910-89a9-4138fdcac3c2
65577b2c-59a3-4910-89a9-4138fdcac3c2
محافظ الفيوم مدينة سنورس مستوى النظافة تحسين البيئة لتطوير شوارع مدينة سنورس رفع القمامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجيش الأوكراني يقصف منطقة كومينترنوفو في دونباس.. وسقوط قتلى مدنيين

العرافة العمياء التي صدمت العالم بتوقعاتها.. نبوءة الجدة فانجا لم تتحقق| فيديو

لملاك ومستأجري العقارات.. غرامة 50 ألف جنيه حال مخالفة قانون الإجراءات الضريبية

بشرى .. زيادة المعاشات في يوليو القادم

رياح وأمطار رعدية.. الأرصاد: موجة جديدة من الطقس السيئ تبدأ الأربعاء

أبكى رواد السوشيال ميديا|حكاية الدكتور محمد ممدوح تنبأ بموته قبل ٢٢ يوما

حالة اكتئاب وموس حلاقة.. تفاصيل محاولة ذبح حلاق وسط الشارع بالهرم

تحرك عسكري ضخم للجيش الروسي علي حدود أوكرانيا

موضوعات متعلقة

مياه الفيوم تنفذ لقاءات توعوية للتعريف بمبادرة "حياة كريمة"

إحالة أوراق قاتل ابنة عمه بالفيوم إلى فضيلة المفتى

محافظ الفيوم يتابع خطة عمل وحدة المتغيرات المكانية وملفي التصالح والتقنين

محافظ الفيوم يناقش مع رؤساء المدن ومسئولي القطاعات خطة مواجهة السيول

تعاون بين التعليم والصحة لمتابعة تلقي طلاب المدارس لقاحات كورونا

الكفن ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين في الفيوم.. وتوقيع شرط جزائي على أفراد العائلتين بإلزام أي طرف يعتدي على الآخر

حياة كريمة..ارتفاع نسب تنفيذ المجمعات الزراعية بمركز أطسا ويوسف الصديق في الفيوم

الكفن ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين في الفيوم .. شاهد

ترشيحاتنا

شبانة: هشام صلاح يطلب من مصيلحي الانضمام للأهلي أو بيراميدز ويتجاهل الزمالك

عائلة علاء ولي الدين تحسم الجدل حول أسباب نقل جثمانه وعدم تحلله بعد 19 عاما|فيديو

ردًا على أبو جبل.. الزمالك يعد جنش بالمشاركة أساسيًا لتحفيزه للعودة

وزير خارجية أوكرانيا : حرب بوتين مُفتعلة وغير مبررة |فيديو

عودة عبد الله السعيد.. تعرف على قائمة بيراميدز لمواجهة البنك الأهلي

المدير التنفيذي للأهلي يكشف سبب نقل مباراة صن داونز إلى ستاد القاهرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل يكون محمد صلاح بديلا لـ مبابي في ريال مدريد؟.. مؤشرات تؤكد

دونيتسك ولوجانسك.. معلومات عن أحدث دولتين في العالم بعد الاعتراف الروسي

ياسمين رئيس.. منحها محمد خان الفرصة الأهم .. ودخلت عالم الفن من بوابة عرض خاص

رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير مقر مصلحة الشهر العقاري والتوثيق برمسيس

فيديو

مش لاقيه شغل .. ابنة سامي العدل تعمل على عربة طعام

ياسمين رئيس.. منحها محمد خان الفرصة الأهم .. ودخلت عالم الفن من بوابة عرض خاص

مصير المتحرش.. المشدد 3سنوات لشادي خلف بتهمة هتك عرض7 فتيات.. فيديو

مجمع الصناعات الهندسية.. كيف تؤمن القوات المسلحة احتياجتها الفنية من قطع الغيار؟

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

مقبرة الإرهاب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا نتفليكس والعقول الخربة

علاءالشال

وكونوا مع الصادقين

محمد مندور

حياة كريمة والمجمعات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 17 "

عبد المعطى أحمد

الأزمة الأوكرانية حرب أم سلام؟

نيفين منصور

أريد أن أرحل بسلام

إلهام أبو الفتح

مواقفه لا تنسى

اﻟﻤﺰﻳﺪ