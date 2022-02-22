محافظ الفيوم: تجميل شوارع سنورس بتكلفة 18 مليون جنيه

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم ، أعمال التجميل بعدد من شوارع مدينة سنورس، ضمن خطة المحافظة للارتقاء بمستوى النظافة وتحسين البيئة، من خلال أعمال تركيب الانترلوك بعدد من الشوارع بمدينة سنورس، وتكثيف حملات رفع القمامة والإشغالات بها، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، والمهندس محمود هاشم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس.

وتابع المحافظ أعمال تركيب الإنترلوك بشوارع البوستة، والجراج، والمستشفى، وسعد زغلول، والمحكمة، والجمهورية، بمدينة سنورس والشوارع الداخلية التي تربط بينها، ضمن أعمال تغطية شوارع المنطقة بالكامل بالإنترلوك على مسطح 60 ألف متر، بإجمالي تكلفة 18 مليون جنيه، بهدف إضفاء المظهر الجمالي والحضاري على مدينة سنورس بالكامل.

وأكد المحافظ على ضرورة رفع كافة الإشغالات المخالفة بالمنطقة، وسرعة الانتهاء من كافة الأعمال وفقاً للاشتراطات الفنية المقررة، وكذلك تكثيف أعمال النظافة والتجميل، مطالباً المواطنين بضرورة المحافظة على ما يتم من أعمال تجميل ورفع كفاءة ضمن المرحلة الأولى لتطوير شوارع مدينة سنورس.

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