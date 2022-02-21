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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الكفن ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين في الفيوم .. شاهد

عميد عائلة دهشان
عميد عائلة دهشان أثناء تقديمه الكفن لعميد عائلة سند

نجحت الاجهزة الأمنية  والشعبية والسياسية بمحافظة الفيوم ، فى إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتى سند ودهشان والذى عقد في الحديقة الدولية لمحافظة الفيوم بناء على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بأنهاء كافة الخصومات الثارية بين العائلات  بقرى ومدن محافظات مصر ، وبناء على توجيهات اللواء ثروت المحلاوى مدير أمن الفيوم .

ونجحت الأجهزة الأمنية والشعبية فى إنهاء خصومة ثارية بين عائلتى سند ودهشان بمدينة الفيوم ، بعدما وقعت مشاجرة بين بعض شباب العائلتين توفى خلألها أحد  شباب من عائلة سند .

وعقد لقاء بين  عميدى العائلتين تم خلالها الأتفاق  والتراضى بين كبار العائلتين  على فض الخصومة الثأرية  ، وعقدت لجنة التحكيم والمصالحات وفض المنازعات بمحافظة الفيوم جلسة عرفية بحضور كبار العائلتين  ، وأصدرت لجنة التحكيم حكما بإلزام عائلة دهشان بتقديم كفن لعائلة سند  ، وتم توقيع شرط جزائى على أفراد العائلتين بإلزام أى طرف يعتدى على الآخر بسداد مبلغ مليون جنيه للطرف الأخر فى حالة التعدى عليه.

وتم إقامة سرادق كبير بالحديقة الدولية بمحافظة الفيوم  بحضور اللواء أشرف عبد السميع مساعد مديرأمن الفيوم والعميد حسام أنور رئيس المباحث الجنائية بمديرية امن الفيوم  والعميد رئيس فرع الأمن العام والعميد محمود مفتاح مأمور قسم شرطة أول الفيوم والمقدم أحمد طرفاية رئيس مباحث قسم أول  شرطة الفيوم  والنقيب محمد على  طرفاية معاون ضبط قسم أول شرطة الفيوم  ، كما حضره أفراد العائلتين .

وحضر فضيلة الشيخ خالد القيسى المنسق العام للجنة المصاحات بالأزهر الشريف بالفيوم ، وحضر من المحكمين  العمده محمد درغام  عبود والحاج أبو حسن فكار وعمرو أبو الحسن وشعبان الملاح والشيخ محمد الشرقاوى  وسيد أبو الحسن  ورجب عويس .

بدأت الجلسة بتلاوة  القرأن الكريم  ، ثم كلمة للعمدة درغام  كبير المحكمين وكلمة لفضيلة الشيخ خالد القيسى المنسق العام للجنة المصالحات بالازهر الشريف فرع الفيوم .

وقام حسن دهشان عميد عائلة دهشان بتقديم الكفن الى أحمد سند عميد عائلة سند ،   وسط حراسة أمنية مشددة برئاسة المقدم أحمد طرفايه رئيس مباحث قسم شرطة  أول الفيوم ثم أقسم اطراف العائلتين على كتاب الله الكريم   ،  تعانق الطرفان لبدء صفحة جديدة من المحبة و التعاون على الخير  ، وتناولوا الغذاء معا.

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تقديم الكفن ينهي خصومة ثأرية بين أبناء العموم بالفيوم |شاهد

 

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مدينة الفيوم إنهاء خصومة ثأرية خصومة ثأرية محافظة الفيوم

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