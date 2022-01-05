تقديم الكفن ينهي خصومة ثأرية بين أبناء العموم بالفيوم |شاهد

نجحت الأجهزة الامنية والسياسية والتنفيذية بمحافظة الفيوم ، فى إنهاء خصومة ثأرية بين أبناء العموم بقرية طحاوى بمركز اطسا بمحافظة الفيوم .

ترجع وقائع الخصومة الثأرية ، عندما وقعت مشاجرة بين أبناء العموم ، راح ضحيتها أحدهما قتيلا.

وبناء على توجيهات اللواء وزير الداخلية بفض جميع الخصومات الثأرية بمحافظات مصر ، وتحت رعاية اللواء ثروت المحلاوى مدير أمن الفيوم .

نجحت الأجهزة الامنية بمحافظة الفيوم والقيادات السياسية بمركز إطسا ، فى انهاء الخصومة الثأرية بين أبناء العموم ، من عائلة شقلوف بقرية طحاوى بمركز إطسا .

وبحضور بعض القيادات الأمنية والشعبية والتنفيذية ، ورجال الدين الاسلامى ، قام أحد شباب أبناء العموم من العائلة بتقديم الكفن لأسرة القتيل ، وتعانق افراد الخصومة ، وأقسموا جميع على كتاب الله تعالى على التسامح ، ونبذ الخلافات فيما بينهم .

271072607_108272028401789_8217059757121169746_n

111

333

444