تقديم الكفن ينهي خصومة ثأرية بين أبناء العموم بالفيوم |شاهد

نجحت الأجهزة الامنية والسياسية والتنفيذية بمحافظة الفيوم ، فى إنهاء خصومة ثأرية بين أبناء العموم بقرية طحاوى بمركز اطسا بمحافظة الفيوم .
ترجع وقائع الخصومة الثأرية ، عندما وقعت مشاجرة بين أبناء العموم ، راح ضحيتها أحدهما قتيلا.
وبناء على توجيهات اللواء وزير الداخلية بفض جميع الخصومات الثأرية بمحافظات مصر ، وتحت رعاية اللواء ثروت المحلاوى مدير أمن الفيوم .
نجحت الأجهزة الامنية بمحافظة الفيوم والقيادات السياسية بمركز إطسا ، فى انهاء الخصومة الثأرية بين أبناء العموم ، من عائلة شقلوف بقرية طحاوى بمركز إطسا .
وبحضور بعض القيادات الأمنية والشعبية والتنفيذية ، ورجال الدين الاسلامى ، قام أحد شباب أبناء العموم من العائلة بتقديم الكفن لأسرة القتيل ، وتعانق افراد الخصومة ، وأقسموا جميع على كتاب الله تعالى على التسامح ، ونبذ الخلافات فيما بينهم .