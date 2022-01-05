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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تقديم الكفن ينهي خصومة ثأرية بين أبناء العموم بالفيوم |شاهد

أثناء تقديم الكفن
أثناء تقديم الكفن

نجحت الأجهزة الامنية والسياسية والتنفيذية بمحافظة الفيوم ، فى إنهاء خصومة ثأرية بين أبناء العموم بقرية طحاوى بمركز اطسا بمحافظة الفيوم .

ترجع وقائع الخصومة الثأرية ، عندما وقعت مشاجرة بين أبناء العموم  ، راح ضحيتها أحدهما قتيلا. 

وبناء على توجيهات اللواء وزير الداخلية بفض جميع الخصومات الثأرية بمحافظات مصر ، وتحت رعاية اللواء  ثروت المحلاوى مدير أمن الفيوم .

نجحت الأجهزة الامنية بمحافظة الفيوم والقيادات السياسية بمركز إطسا  ، فى انهاء الخصومة الثأرية بين أبناء العموم  ، من عائلة شقلوف بقرية طحاوى بمركز إطسا .

وبحضور بعض القيادات الأمنية والشعبية  والتنفيذية ، ورجال الدين الاسلامى  ، قام أحد شباب أبناء العموم من العائلة بتقديم الكفن لأسرة القتيل ، وتعانق افراد الخصومة  ، وأقسموا جميع على كتاب الله تعالى على التسامح ، ونبذ الخلافات فيما بينهم .

 

 

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الفيوم الكفن خصومة ثأرية ابناء العموم

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