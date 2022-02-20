رفع 4849 طن قمامة وإزالة 282 حالة إشغالات بالفيوم

نظمت محافظة الفيوم، 26 حملة مكبرة للنظافة العامة ورفع الإشغالات بمراكز سنورس وأبشواي ويوسف الصديق، خلال الأسبوع الماضي.
وتمكنت هذه الحملات من رفع 4849 طن قمامة، وإزالة 282 حالة إشغالات متنوعة، وتركيب وصيانة 974 كشاف إنارة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بتكثيف أعمال النظافة والتجميل، ورفع كفاءة الشبكة الكهربائية، وكذلك رفع الإشغالات والتعديات بمختلف صورها على الطرق بجميع مراكز المحافظة.
وأوضح المحاسب كمال سلومة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق، أنه تم خلال الأسبوع الماضى، تنفيذ 9 حملات مكبرة للنظافة بمختلف أنحاء المدينة والقرى التابعة للمركز، أسفرت عن رفع 850 طن قمامة ومخلفات بناء، كما تم إزالة 32 حالة إشغالات متنوعة في المهد، وصيانة وتركيب 360 كشاف إنارة بشوارع المدينة والقرى التابعة للمركز.
من جانبه لفت المهندس محمود هاشم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس، إلى تنظيم 10 حملات مكبرة للنظافة ورفع القمامة خلال الأسبوع الماضي، أسفرت عن رفع 2099 طن قمامة وأتربة ومخلفات بناء بنطاق المدينة والقرى التابعة للمركز، وإزالة 200 حالة إشغالات متنوعة، فضلاً عن صيانة وتركيب 414 كشاف إنارة بمدينة سنورس والطرق السياحية.
وأشار مراد مسعود رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي، إلى أنه تنظيم 7 حملات مكبرة للنظافة ورفع القمامة خلال الأسبوع الماضي، أسفرت عن رفع 1900 طن قمامة وأتربة ومخلفات بناء بنطاق المدينة والقرى التابعة للمركز، وإزالة 50 حالة إشغالات متنوعة، فضلاً عن صيانة 200 كشاف إنارة بالطريق السياحي بشكشوك، والطرق العامة بقريتى الخالدية والعجميين.