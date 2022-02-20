رفع 4849 طن قمامة وإزالة 282 حالة إشغالات بالفيوم

نظمت محافظة الفيوم، 26 حملة مكبرة للنظافة العامة ورفع الإشغالات بمراكز سنورس وأبشواي ويوسف الصديق، خلال الأسبوع الماضي.

وتمكنت هذه الحملات من رفع 4849 طن قمامة، وإزالة 282 حالة إشغالات متنوعة، وتركيب وصيانة 974 كشاف إنارة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بتكثيف أعمال النظافة والتجميل، ورفع كفاءة الشبكة الكهربائية، وكذلك رفع الإشغالات والتعديات بمختلف صورها على الطرق بجميع مراكز المحافظة.

وأوضح المحاسب كمال سلومة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق، أنه تم خلال الأسبوع الماضى، تنفيذ 9 حملات مكبرة للنظافة بمختلف أنحاء المدينة والقرى التابعة للمركز، أسفرت عن رفع 850 طن قمامة ومخلفات بناء، كما تم إزالة 32 حالة إشغالات متنوعة في المهد، وصيانة وتركيب 360 كشاف إنارة بشوارع المدينة والقرى التابعة للمركز.

من جانبه لفت المهندس محمود هاشم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس، إلى تنظيم 10 حملات مكبرة للنظافة ورفع القمامة خلال الأسبوع الماضي، أسفرت عن رفع 2099 طن قمامة وأتربة ومخلفات بناء بنطاق المدينة والقرى التابعة للمركز، وإزالة 200 حالة إشغالات متنوعة، فضلاً عن صيانة وتركيب 414 كشاف إنارة بمدينة سنورس والطرق السياحية.

وأشار مراد مسعود رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي، إلى أنه تنظيم 7 حملات مكبرة للنظافة ورفع القمامة خلال الأسبوع الماضي، أسفرت عن رفع 1900 طن قمامة وأتربة ومخلفات بناء بنطاق المدينة والقرى التابعة للمركز، وإزالة 50 حالة إشغالات متنوعة، فضلاً عن صيانة 200 كشاف إنارة بالطريق السياحي بشكشوك، والطرق العامة بقريتى الخالدية والعجميين.

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