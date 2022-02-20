جامعة الفيوم: تعديل لائحة مجلس تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات

عقد مجلس تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجلمعة الفيوم برئاسة الدكتور ياسر مجدي حتاته، رئيس جامعة الفيوم، وعضوية كل من د. عرفة صبري حسن، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والعلاقات الثقافية والبحوث، ود. كمال غلاب، عميد معهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل السابق، ود. وليد على خليل، مدير المركز، وأشرف الغندقلي، القائم بأعمال أمين الجامعة، جلسته رقم (٢٠) اليوم "الأحد".

وخلال الاجتماع تم عرض تقرير لجنة المراجعة الخاصة بالمجلس الأعلى للجامعات، والتى قامت بزيارة المركز، والمنوطة بعمل لائحة موحدة لجميع مراكز تنمية القدرات على مستوى الجامعات المصرية.

كما ناقش الاجتماع مقترح لائحة المركز بعد تعديل بعض النقاط المهمة بها، تماشيًا مع النظم والقوانين المستجدة ، فضلا عن مناقشة العديد من القرارات التي من شأنها تيسير العمل داخل المركز كأحد المراكز الحيوية داخل الجامعة.

98a252f0-8254-43e9-86c4-7470ebc4192e