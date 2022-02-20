وكيل زراعة الفيوم : نتواصل مع المزارعين لحل جميع مشاكلهم





شدد الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعه بالفيوم على جهاز الإرشاد والمكافحة بالمديرية بالتنسيق مع الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح بوزارة الزراعه بتكثيف المرور على الزراعات الشتوية وزراعات القمح وتوعيه المزارعين لاكتشاف اى إصابات والتعامل الفورى معها وكيفيه علاجها وذلك تنفيذا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالتواصل مع المزارعين فى الحقول وحل جميع مشاكلهم وكيفية التصدى للآفات الزراعية

خلال ذلك قامت الحملة القومية برئاسة الدكتور احمد على زين العابدين رئيس الحمله القوميه للقمح بالفيوم بالمرور على زراعات القمح بحضور المهندس .زاينهم عاشور محمد مدير عام الارشاد الزراعى والمهندس ممدوح ابراهيم حامد أخصائي القمح بالمحافظة والمهندس محمد الصوفى.



حيث تم المرور على زراعات القمح بمركز الفيوم قريه ابجيج تجميعه 5 فدانين حقل ارشادى زراعة كامل محمد كامل حوض ابو جريدة وزراعة جمال عبد اللطيف حوض السبخة ناحية دار رماد وحالة النمو جيدة ولا يوجد اى إصابات قطريه بالصدأ او دوده الحشد الجياشة وتم التنبيه على المزارعين بتجنب الرى وقت هبوب الرياح وخصوصا بعد طرد السنابل لتجنب عمليه الرقاد.

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