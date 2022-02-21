جامعة الفيوم تضع خطة للتحول الرقمي وتطبيق تكنولوجيا الجيل الرابع

شهد الدكتور ياسر مجدي حتاتة، رئيس جامعة الفيوم، اجتماع مجلس كلية الحاسبات والمعلومات بجلسته رقم ١٢٣رافقه خلالها الدكتور محمد سعيد أبو الغار، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد فاروق الخبيري، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عرفه صبري حسن، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والعلاقات الثقافية والبحوث، وبحضور د. محمد خفاجي، القائم بأعمال عميد كلية الحاسبات والمعلومات، ود. نبيلة حسن، عميد الكلية الأسبق، والوكلاء.

أشار ياسر مجدي حتاتة، إلى تبني الجامعة لخطة طموحة للتحول الرقمي وتطبيق تكنولوجيا الجيل الرابع بكافة الكليات خلال الفترة القادمة، اتساقا مع خطة الدولة للتنمية المستدامة وتحول الجامعات الحكومية لجامعات ذكية تعمل خلال نظام إلكتروني ذكي لكافة المعاملات الجامعية والخدمات الطلابية.

وأضاف حتاتة أن كلية الحاسبات والمعلومات تسير بخطى ثابتة نحو التحول الرقمي، كما تعد رائدة على مستوى كليات الجامعة لتنفيذ هذه الخطة المستدامة على كافة الكليات بعد تنفيذها بكلية الحاسبات والمعلومات.

من جانبه أكد محمد خفاجي، أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات وضعت بنودًا ومحاور محددة لإنشاء الجامعات الذكية، وأن الكلية اتخذت من البنود خطة للتحول الرقمي لمناقشتها وتطبيقها بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة الفيوم خلال الفترة القادمة، وتشمل تطبيق التعاون الذكي الالكتروني داخل إدارات الكلية، وأنظمة الدفع الالكتروني، والمقررات الالكترونية، والجودة، والأرشفة الإلكترونية، والخدمات الذكية للطلاب.

وأضاف، أن الكلية بدأت فعليا بتطبيق عدد من الخدمات الإلكترونية، مثل المقررات الإلكترونية، والدفع الإلكتروني، كما تم تفعيل خدمة الجداول الالكترونية للمحاضرات، والتي يتم ربطها بنظام الكتروني ذكي لمعرفة المواعيد وأماكن المحاضرات بشاشات إلكترونية داخل أروقة الكلية.

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