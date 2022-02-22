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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش الأوكراني يقصف منطقة كومينترنوفو في دونباس.. وسقوط قتلى مدنيين

الجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني

أفادت وكالة الأنباء الروسية “سبوتنيك”، بقصف قوات الجيش الأوكراني لمنطقة كومينترنوفو في دونباس، شرقي أوكرانيا.

وفقا لمركز التنسيق والتحكم المشترك، قال متحدث باسم المركز: "قصفت القوات الأوكرانية، منطقة كومينترنوفو، وأدى إلى مقتل مدنيين اثنين في حادث قصف".

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وفي وقت سابق من اليوم، كشف رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، عن السبب الرئيسي لاعتراف روسيا بجمهوريتي دونيتسك ولوجانسك، قائلا إن قرار موسكو الاعتراف بسيادة جمهوريات دونباس، هو السبيل الوحيد الممكن لإنهاء الصراع الدموي في المنطقة.

وادعى فولودين، أن الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك، كان السبيل الوحيد للخروج مما وصفه بأزمة إنسانية لروسيا.

وكتب رئيس مجلس الدوما الروسي علي “تيلجرام”: “الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك والتصديق على معاهدات الصداقة والتعاون والمساعدة المتبادلة يجب أن يوقف المذابح وموت مواطنينا ومواطنينا الذين يعيشون هناك”.

ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الإثنين، مرسوماً يعترف بسيادة جمهوريتي دونباس الانفصاليتين، دونيتسك ولوجانسك.

ووفقًا لفولودين، فإن جمهوريات دونباس كانت منطقة صراع دموي وتم ارتكاب مذابح بحق الروس هناك، كما وصفها بوتين سابقًا بأنها “إبادة جماعية”. 

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الجيش الأوكراني يقصف منطقة كومينترنوفو في دونباس.. وسقوط قتلى مدنيين

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