طريقة عمل الحلاوة الطحينية بالمنزل أفضل من الجاهز

يفضل الكثير من الأشخاص بكافة الأعمار كبار وصغار تناول الحلاوة الطحينية، كما أنها تتمتع بفوائد كبيرة تغذي بها الجسم، وتفضل بعض ربات المنزل إعدادها بنفسها، لذلك تقدم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل حلاوة الطحينية بالمنزل.



المكوّنات

سكر بودرة منخول – كوب ونصف

حليب بودرة منخول – كوب ونصف

طحينة – كوب

فستق حلبي مجروش جرشاً خشناً – كوب



طريقة العمل

1- في وعاء، ضعي الحليب البودرة مع السكر البودرة.

2- أخلطي المكونات الجافة.

3- أضيفي الطحينة تدريجياً مع العجن باستمرار باليد للحصول على قوام مثل الرمل المبلل.

4- غلّفي قالب كيك مستطيل الشكل بورق النايلون.

5- ضعي نصف كوب من الفستق الحلبي في قعر القالب.

6- وزّعي الحلاوة في القالب وضعي عليها الكمية المتبقية من الفستق الحلبي.

7- أغلقي النايلون على الحلاوة ورصّيها جيداً.

8- أدخلي الحلاوة إلى الثلاجة لـ4 ساعات.

9- عند التقديم، أخرجي النايلون من القالب وقطّعي الحلاوة.

فوائد الحلاوة الطحينيّة ما يلي :-

- تنشّط الحلاوة عمل الجهاز الهضميّ؛ فهي تحسّن عملية الهضم وتليّن الأمعاء وتحمي من الإصابة بالإمساك.



- تفيد الحلاوة الطحينيّة الأم المرضع بعد الولادة "النفساء" لأنها تساعد على إدرار الحليب بشكل جيّد وسريع. تحفّز وظائف الخلايا والأنسجة، وتنشّط من فعاليّتها وعملها.



- تقي من نموّ الأورام السرطانيّة في الجسم لاحتوائها على مضادات الأكسدة، وخاصة سرطان الجلد، والقولون، كما تخفّف من ظهور أعراض الشيخوخة والتجاعيد المبكّرة فهي تحمي الجلد وتحسّن من صحّته العامّة.



- تنشّط الدورة الدموية في الجسم، لذا ينصح بتناولها لمن يعانون من ضعف الدورة الدمويّة في الجسم.



- تقوّي الجهاز المناعيّ في الجسم وتحميه من الإصابة بالأمراض الفيروسيّة والبكتيريّة.

- ينظّف الجهاز الهضميّ ويقضي على الديدان المعويّة التي تتواجد في الأمعاء ويطردها خارج الجسم.

- تعتبر الحلاوة من أهمّ مصادر الطاقة للجسم، فهي تمنحه النشاط والحيويّة، كما تزيد من قوّة العضلات.

- تساعد على تنشيط وظائف فيتامين (د) في الجسم، وزيادة امتصاص الكالسيوم في العظام، اى انها عامل جيد لمحاربة الانيميا وتساعد فى رفع نسبة الحديد بالجسم.