عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل الحلاوة الطحينية بالمنزل أفضل من الجاهز

طريقة عمل الحلاوة
طريقة عمل الحلاوة بالمنزل

يفضل الكثير من الأشخاص بكافة الأعمار كبار وصغار تناول الحلاوة الطحينية، كما أنها تتمتع بفوائد كبيرة تغذي بها الجسم، وتفضل بعض ربات المنزل إعدادها بنفسها، لذلك تقدم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل حلاوة الطحينية بالمنزل. 
 

txt

بعد رباعية الأهلي.. السعدني: إيه الحلاوة دي إيه الطعامه دي

txt

حجازي متقال: الأجانب حافظين أغنية بص على الحلاوة و بتناديني تاني ليه

المكوّنات

سكر بودرة منخول – كوب ونصف
حليب بودرة منخول – كوب ونصف
طحينة – كوب
فستق حلبي مجروش جرشاً خشناً – كوب
 

طريقة العمل

1- في وعاء، ضعي الحليب البودرة مع السكر البودرة.
2- أخلطي المكونات الجافة.
3- أضيفي الطحينة تدريجياً مع العجن باستمرار باليد للحصول على قوام مثل الرمل المبلل.
4- غلّفي قالب كيك مستطيل الشكل بورق النايلون.
5- ضعي نصف كوب من الفستق الحلبي في قعر القالب.
6- وزّعي الحلاوة في القالب وضعي عليها الكمية المتبقية من الفستق الحلبي.
7- أغلقي النايلون على الحلاوة ورصّيها جيداً.
8- أدخلي الحلاوة إلى الثلاجة لـ4 ساعات.
9- عند التقديم، أخرجي النايلون من القالب وقطّعي الحلاوة.

فوائد الحلاوة الطحينيّة ما يلي :-

-  تنشّط الحلاوة عمل الجهاز الهضميّ؛ فهي تحسّن عملية الهضم وتليّن الأمعاء وتحمي من الإصابة بالإمساك.
 

- تفيد الحلاوة الطحينيّة الأم المرضع بعد الولادة "النفساء" لأنها تساعد على إدرار الحليب بشكل جيّد وسريع. تحفّز وظائف الخلايا والأنسجة، وتنشّط من فعاليّتها وعملها.
 

-  تقي من نموّ الأورام السرطانيّة في الجسم لاحتوائها على مضادات الأكسدة، وخاصة سرطان الجلد، والقولون، كما تخفّف من ظهور أعراض الشيخوخة والتجاعيد المبكّرة فهي تحمي الجلد وتحسّن من صحّته العامّة.
 

-  تنشّط الدورة الدموية في الجسم، لذا ينصح بتناولها لمن يعانون من ضعف الدورة الدمويّة في الجسم.
 

- تقوّي الجهاز المناعيّ في الجسم وتحميه من الإصابة بالأمراض الفيروسيّة والبكتيريّة.

- ينظّف الجهاز الهضميّ ويقضي على الديدان المعويّة التي تتواجد في الأمعاء ويطردها خارج الجسم.

-  تعتبر الحلاوة من أهمّ مصادر الطاقة للجسم، فهي تمنحه النشاط والحيويّة، كما تزيد من قوّة العضلات.

-  تساعد على تنشيط وظائف فيتامين (د) في الجسم، وزيادة امتصاص الكالسيوم في العظام، اى انها عامل جيد لمحاربة الانيميا وتساعد فى رفع نسبة الحديد بالجسم. 

سكر حليب سكر البودرة الحلاوة الطحينية الحلاوة جهاز الهضمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حذف جميع كليبات عمرو دياب من قناته على يوتيوب

لملاك ومستأجري العقارات.. غرامة 50 ألف جنيه حال مخالفة قانون الإجراءات الضريبية

15% زيادة جديدة لـ الموظفين و أصحاب المعاشات يوليو القادم

بشرى .. زيادة المعاشات في يوليو القادم

الأرصاد : موجة طقس باردة وسقوط أمطار رعدية على القاهرة الكبرى

العرافة العمياء التي صدمت العالم بتوقعاتها.. نبوءة الجدة فانجا لم تتحقق| فيديو

رياح وأمطار رعدية.. الأرصاد: موجة جديدة من الطقس السيئ تبدأ الأربعاء

عمرو دياب يثير الجدل بعد حذف أغانيه من اليوتيوب.. والجمهور يتوقع السبب

موضوعات متعلقة

أكلات الخليج .. طريقة عمل أرز بالكركم والدجاج

طريقة عمل الليزى كيك زي أمهر الشيفات

طريقة تحضير كيكة الچيلي بالفراولة

خبير تغذية يقدم ريجيم الكمون المغلي للتخسيس

بمذاق لا يقاوم.. طريقة عمل كيك الكرز والفستق

طريقتان لعمل القرنبيط المقرمش .. الأولى بدون بيض

ترشيحاتنا

منتخب ناشئي اليد يخسر أمام إسبانيا في بطولة البحر المتوسط

الصين ستهاجم تايوان.. ترامب يعلق على أزمة أوكرانيا

اعرف حقك.. شروط التعاقد عن بعد بقانون حماية المستهلك

جهات أنفقت الملايين لبنائه .. الباز يكشف حقيقة انهيار سد النهضة

مسئولون إسرائيليون: العقوبات الأمريكية على روسيا تضع تل أبيب في موقف محرج

سكك حديد مصر تعلن عن حاجتها لـ 750 موظفاً جديداً..الشروط وطريقة التقديم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سليم أم مزور؟ .. ما قصة عقد كهربا مع الزمالك وإمكانية عودته إلى الأهلي مجددا؟

من صيف لزعابيب.. ماذا قالت الارصاد الجوية عن حالة الطقس خلال ال 72 المقبلة؟

هل يكون محمد صلاح بديلا لـ مبابي في ريال مدريد؟.. مؤشرات تؤكد

دونيتسك ولوجانسك.. معلومات عن أحدث دولتين في العالم بعد الاعتراف الروسي

فيديو

بإطلالة أنيقة وجذابة.. عقد قران الفنانة دنيا عبد العزيز في حفل بسيط

مش لاقيه شغل .. ابنة سامي العدل تعمل على عربة طعام

ياسمين رئيس.. منحها محمد خان الفرصة الأهم .. ودخلت عالم الفن من بوابة عرض خاص

مصير المتحرش.. المشدد 3سنوات لشادي خلف بتهمة هتك عرض7 فتيات.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

الجمهورية الجديدة (١)

احمد النومى

مقبرة الإرهاب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا نتفليكس والعقول الخربة

علاءالشال

وكونوا مع الصادقين

محمد مندور

حياة كريمة والمجمعات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 17 "

عبد المعطى أحمد

الأزمة الأوكرانية حرب أم سلام؟

نيفين منصور

أريد أن أرحل بسلام

اﻟﻤﺰﻳﺪ