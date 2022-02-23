أوكرانيا تعلن سقوط قتلى وجرحى في هجوم عنيف شنه الموالون لروسيا شرق البلاد

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأربعاء، مقتل جندي وإصابة ستة آخرين في هجوم عنيف شنه انفصاليون موالون لروسيا بينما يدعو الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، العالم إلى الاعتراف بدونيتسك ولوجانسك كدولتين مستقلتين.

وفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية، لقي جندي مصرعه وأصيب 6 أخرين جراء قصف شديد من جانب الانفصاليين المواليين لروسيا في شرق أوكرانيا.

وقال الجيش الأوكراني، اليوم الأربعاء، إن هؤلاء الضحايا سقطوا خلال ال 24 ساعة الماضية حيث تظل انتهاكات وقف إطلاق النار على مستوى عال.

وأضاف الجيش في صفحته الفيسبوك، التي سجلت 96 حوادث قصف من قبل الانفصاليين خلال اليوم الأخير مقارنة ب 84 يوما في وقت سابق، إن القوى الانفصالية استخدمت المدفعية الثقيلة وقذائف الهاون وأنظمة الصواريخ.

واتهمت أوكرانيا روسيا بإثارة العنف، مشيرة إلى أنها تسعى من خلال الحجج للتعرف رسميا على شرق أوكرانيا بأنها مستقلة ونقل قواتها إلى المنطقة، وسط مخاوف غربية متزايدة من إطلاقها حربا كبيرة.

وزاد الوضع تعقيدا بين أوركينيا وروسيا مع إعلان الرئيس الروسي قراراه بالاعتراف بدونيتسك ولوجانسك كدولتين مستقلتين رغم التهديدات الأوروبية الأاومريكية بفرض عقوبات اقتصادية قاسية على روسيا.

وقوبل قرار روسيا الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك بعقوبات غربية، كان أبرزها إعلان ألمانيا تعليق المصادقة على تشغيل خط أنابيب "التيار الشمالي 2" لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر ألمانيا.

كما أعلنت دول مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا وكندا فرض عقوبات على روسيا، بعد توقيع بوتين مرسوما يقضي بالاعتراف باستقلال المنطقتين الانفصاليتين في شرق أوكرانيا.

اعتبر وزير خارجية أوكرانيا ديمتري كوليبا، أن اعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك يضع العالم على شفا حرب عالمية ثالثة.

وقال كوليبا، في مؤتمر صحفي مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن: "نحن أمام مفترق طرق يتعلق بأمن أوروبا، والتحركات الروسية تضع العالم على شفير حرب عالمية ثالثة".

كما رحب وزير الخارجية الأوكراني، بالعقوبات الأمريكية ضد روسيا، قائلا "لدينا خطتان لردع روسيا، أولها استخدام الطرق الدبلوماسية أو اللجوء إلى الكفاح المسلح".

