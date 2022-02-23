بعد قرارات بوتين بشأن أوكرانيا.. اليابان تعلن فرض عقوبات على روسيا

أعلنت اليابان، اليوم الأربعاء، أنها ستفرض عقوبات على روسيا بسبب اعترافها باستقلال منطقتي دونيتسك ولوجانسك الانفصاليتين عن أوكرانيا.

وقال رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا في مؤتمر صحفي قررنا فرض العقوبات التالية: وقف إصدار التأشيرات لممثلي الجمهوريتين (دونيتسك ولوجانسك)، وتجميد رؤوس الأموال، وحظر علاقات التصدير والاستيراد مع هاتين الجمهوريتين، وإيداع الديون السيادية الروسية الجديدة وتشغيلها".

وأضاف رئيس وزراء اليابان أنه "سيتم كشف تفاصيل هذه الإجراءات وسنتخذ الإجراءات اللازمة دون تأخير".

يأتي ذلك بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاثنين، اعتراف روسيا رسميا باستقلال منطقتي دونيتسك ولوجانسك عن أوكرانيا.

وقوبل قرار روسيا الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك بعقوبات غربية، كان أبرزها إعلان ألمانيا تعليق المصادقة على تشغيل خط أنابيب "التيار الشمالي 2" لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر ألمانيا.

كما أعلنت دول مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا وكندا فرض عقوبات على روسيا، بعد توقيع بوتين مرسوما يقضي بالاعتراف باستقلال المنطقتين الانفصاليتين في شرق أوكرانيا.