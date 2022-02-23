بعد اعترافها باستقلال دونيتسك ولوجانسك.. كندا تعلن فرض عقوبات اقتصادية على روسيا

أعلن رئيس وزراء كندا جاستن ترودو، أن بلاده فرضت عقوبات اقتصادية على روسيا، وذلك بعد اعتراف موسكو باستقلال منطقتي دونيتسك ولوجانسك الانفصاليتين في شرق أوكرانيا وإرسالها قوات إليهما.

وقال رئيس الوزراء الكندي إن العقوبات تستهدف أعضاء البرلمان الروسي، الذين صوتوا على القرار غير القانوني بالاعتراف باستقلال لوجانسك ودونيتسك.

وتابع ترودو "سنحظر على الكنديين الانخراط في شراء سندات الدين الحكومية الروسية.. وسنفرض عقوبات إضافية على المصارف الروسية المدعومة من الدولة ونمنع أي تعاملات مالية معها".

وأعلنت كندا يوم الثلاثاء، استدعاء سفير روسيا في أوتاوا بعد اعتراف موسكو باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك.

وقالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي في بيان "وجهت نائبي لاستدعاء سفير روسيا لشرح عدوان روسيا المستمر وانتهاك القانون الدولي وتجاهل السيادة الأوكرانية."

كما تعهدت كندا بفرض "عقوبات صارمة" ردا على هذه الخطوة، مؤكدة دعم أوتاوا لأوكرانيا

وكانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا وألمانيا أعلنت عن فرض عقوبات على روسيا، بعد توقيع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاثنين، مرسوما يقضي بالاعتراف باستقلال المنطقتين الانفصاليتين في شرق أوكرانيا.