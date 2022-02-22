هل يعلن بوتين الحرب؟.. أسرار اشتعال الصراع بين روسيا وأوكرانيا والغرب

بات الصراع بين روسيا من جهة وأوكرانيا المدعومة من أوروبا والولايات المتحدة من جهة الحدث الأبرز على الساحة العالمية، حيث قد يمتد تأثير الصراع في حال تصاعده إلى حد الحرب أو الغزو من قبل روسيا إلى جميع أنحاء العالم، وهو ما يثير العديد من التساؤلات لفهم أبعاد الأزمة والصراع.

خرج الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مساء الإثنين، معلنا اعترافه بجمهوريتي دونيتسك ولوجانسك، في خطاب وصف بأنه قد يكون تمهيداً لإعلان الحرب على أوكرانيا واستدعى جلسة طارئة لمجلس الأمن في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء.

كيف نقرأ الصراع الروسي الأوكراني الغربي؟

حشدت روسيا عشرات الآلاف من القوات على طول الحدود الأوكرانية، وهو تحرك يمكن أن يتحول إلى أكبر صراع عسكرى على الأراضى الاوروبية منذ عقود، أو منذ الحرب العالمية الثانية على حد وصف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

وحسب تقرير موقع "فوكس" الأمريكي، يبدو أن الكرملين يقوم بكل الاستعدادات للحرب: نقل المعدات العسكرية، والوحدات الطبية، وحتى الدم، إلى الخطوط الأمامية. وقال الرئيس جو بايدن هذا الأسبوع إن روسيا جمعت حوالي 150 ألف جندي بالقرب من أوكرانيا. وفي ظل هذه الخلفية، لم تسفر المحادثات الدبلوماسية بين روسيا والولايات المتحدة وحلفائها عن أي حلول بعد.

وفي 15 فبراير، قالت روسيا انها تعتزم 'سحب قواتها جزئيا'، في إشارة محتملة إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد يكون مستعدا لتخفيف التصعيد. لكن الوضع لم يتحسن في الأيام اللاحقة. وادعت الولايات المتحدة أن بوتين أضاف في الواقع المزيد من القوات منذ ذلك التصريح، وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن للصحفيين يوم الجمعة إنه 'مقتنع' بأن روسيا قررت غزو أوكرانيا في الأيام أو الأسابيع المقبلة. وقال بايدن 'نعتقد أنهم سيستهدفون العاصمة الأوكرانية كييف'. والقضايا الأكبر التي تقود هذه المواجهة لا تزال دون حل.

الصراع هو حول مستقبل أوكرانيا. ولكن أوكرانيا أيضا مرحلة أكبر بالنسبة لروسيا في محاولة لإعادة تأكيد نفوذها في أوروبا والعالم، وأن يعزز بوتين إرثه. هذه ليست أشياء صغيرة بالنسبة لبوتين، وقد يقرر أن السبيل الوحيد لتحقيقها هو شن توغل آخر في أوكرانيا - وهو عمل يمكن أن يؤدي، في أشده عدوانية، إلى مقتل عشرات الآلاف من المدنيين، وأزمة لاجئين أوروبيين، واستجابة من الحلفاء الغربيين تشمل عقوبات صارمة تؤثر على الاقتصاد العالمي، وذلك على الرغم من إنكار روسيا نية الغزو، وإنكار بوتين الرغبة في استعادة الإمبراطورية السوفيتية.



لقد رسمت الولايات المتحدة وروسيا خطوطا حمراء ثابتة تساعد في تفسير ما هو على المحك. وقدمت روسيا للولايات المتحدة قائمة بالمطالب، بعضها لم يكن بداية للولايات المتحدة وحلفائها في حلف شمال الأطلسي "الناتو". وطالب بوتين الناتو بوقف توسعه شرقا وحرمان أوكرانيا من العضوية، وأن يتراجع الناتو عن نشر قواته فى الدول التى انضمت بعد عام 1997، وهو ما من شأنه أن يعيد عقارب الساعة إلى الوراء عقودا حول أمن أوروبا واصطفافها الجيوسياسى.

وقال مايكل كوفمان، مدير الأبحاث في برنامج الدراسات الروسية في "سي إن أي"، وهي منظمة للبحث والتحليل في أرلينجتون بولاية فرجينيا، إن هذه الإنذارات هي "محاولة روسية ليس فقط لتأمين الاهتمام بأوكرانيا، بل إنها في الأساس إعادة النظر في البنية الأمنية في أوروبا".

وكما كان متوقعا، رفضت الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلنطي هذه المطالب. إن الولايات المتحدة وروسيا تدركان أن أوكرانيا لن تصبح عضوا في حلف شمال الأطلنطي في أي وقت قريب.

زعم بعض المفكرين البارزين في السياسة الخارجية الأمريكية في نهاية الحرب الباردة أن حلف شمال الأطلسي ما كان ينبغي له أبدا أن يقترب من حدود روسيا في المقام الأول. لكن سياسة الباب المفتوح لحلف شمال الأطلسي تقول إن الدول ذات السيادة يمكنها اختيار تحالفاتها الأمنية الخاصة. إن الاستسلام لمطالب بوتين من شأنه أن يمنح الكرملين حق النقض (الفيتو) على عملية صنع القرار في حلف شمال الأطلسي، ومن خلاله أمن القارة.

والآن يراقب العالم وينتظر ليرى ما سيفعله بوتين بعد ذلك. الغزو ليس أمرا مفروغا منه ولا تزال موسكو تنفي أن لديها أي خطط للغزو، حتى في الوقت الذي تحذر فيه من "رد عسكري تقني" على ركود المفاوضات. ولكن الحرب، إذا حدثت، قد تكون مدمرة لأوكرانيا، مع تداعيات لا يمكن التنبؤ بها بالنسبة لبقية أوروبا والغرب. ولهذا السبب، إن كان الأمر وشيكا أم لا، فإن العالم على حافة الهاوية.

جذور الأزمة الحالية وتفكك الاتحاد السوفيتي

عندما تفكك الاتحاد السوفيتي في أوائل التسعينيات، كانت أوكرانيا، الجمهورية السوفيتية السابقة، لديها ثالث أكبر ترسانة ذرية في العالم. عملت الولايات المتحدة وروسيا مع أوكرانيا لنزع السلاح النووي من البلاد، وفي سلسلة من الاتفاقيات الدبلوماسية، أعادت كييف مئات الرؤوس النووية إلى روسيا مقابل ضمانات أمنية تحميها من هجوم روسي محتمل.



وقد وضعت هذه التأكيدات على المحك في عام 2014، عندما غزت روسيا أوكرانيا. وضمت روسيا شبه جزيرة القرم ودعمت تمردا قاده الانفصاليون الموالون لروسيا في منطقة دونباس الشرقية. (أسفر النزاع في شرق أوكرانيا عن مقتل أكثر من 14,000 شخص حتى الآن).

لقد نشأ الهجوم الروسي عن الاحتجاجات الجماهيرية في أوكرانيا التي أطاحت بالرئيس الموالي لروسيا فيكتور يانوكوفيتش (جزئيا بسبب تخليه عن اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي). وزار دبلوماسيون أمريكيون التظاهرات في بادرات رمزية زادت من هياج بوتين.

وكان الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، المتردد في تصعيد التوترات مع روسيا أكثر من ذلك، بطيئا في حشد رد دبلوماسي في أوروبا ولم يزود الأوكرانيين على الفور بالأسلحة الهجومية.

وقال إيان كيلي، وهو دبلوماسي محترف شغل منصب سفير لدى جورجيا في الفترة من 2015 إلى 2018:"شعر الكثير منا بالفزع حقا لعدم بذل المزيد من الجهود لانتهاك اتفاق [ما بعد الاتحاد السوفيتي]. لقد أظهر ذلك بشكل أساسي أنه إذا كان لديك أسلحة نووية - كما تملك روسيا - فأنك تلقيح ضد التدابير القوية التي يتخذها المجتمع الدولي".

ولكن فرضية أوروبا ما بعد الاتحاد السوفييتي تساعد أيضا في تغذية الصراع اليوم. لقد ركز بوتين اهتمامه على استعادة بعض مظاهر الإمبراطورية، التي فقدت مع سقوط الاتحاد السوفييتي. وأوكرانيا أساسية لهذه الرؤية. فقد قال بوتين إن الأوكرانيين والروس "كانوا شعبا واحدا - كل واحد"، أو على الأقل لولا التدخل من جانب القوى الخارجية (كما هو الحال في الغرب) الذي خلق جدارا بين الاثنين.

أوكرانيا لن تنضم إلى حلف شمال الأطلسي في المستقبل القريب، وقد قال الرئيس الأمريكي جو بايدن نفس الشيء. إن جوهر معاهدة حلف شمال الأطلسي هو "المادة 5"، وهي الالتزام بأن أي هجوم على أي دولة من دول حلف شمال الأطلنطي يعامل على أنه هجوم على الحلف بأكمله - وهذا يعني أن أي مشاركة عسكرية روسية لأوكرانيا إذا أصبحت عضواً في حلف شمال الأطلسي من شأنها نظريا أن تدخل موسكو في صراع مع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا والدول ال 27 الأخرى الأعضاء في حلف شمال الأطلسي "الناتو".

بيد أن أوكرانيا هى رابع أكبر متلق للتمويل العسكرى من الولايات المتحدة، وقد تعمق التعاون المخابراتى بين البلدين ردا على تهديدات روسيا.

وقال رسلان بورتنيك مدير المعهد الأوكراني للسياسة إن "بوتين والكرملين يدركان أن أوكرانيا لن تكون جزءا من حلف شمال الأطلسي". وأضاف "لكن أوكرانيا أصبحت عضوا غير رسمي في حلف شمال الاطلسي من دون قرار رسمي".

ولهذا السبب يرى بوتين أن توجه أوكرانيا نحو الاتحاد الأوروبي والناتو (على الرغم من أن العدوان الروسي له علاقة كبيرة بذلك) تهديداً لا يمكن الدفاع عنه بالنسبة للأمن القومي الروسي.

وأثار احتمال انضمام أوكرانيا وجورجيا إلى حلف شمال الأطلسي عداء بوتين على الأقل منذ أن أعرب الرئيس جورج دبليو بوش عن دعمه للفكرة في عام 2008. وقال ستيفن بيفر الذي كان سفيرا لدى أوكرانيا في عهد الرئيس بيل كلينتون في الفترة من 1998 الى 2000 "كان ذلك خطأ حقيقيا. لقد دفع الروس إلى الجنون. وخلقت توقعات في أوكرانيا وجورجيا، لم تتحقق بعد ذلك. وهذا جعل قضية التوسيع برمتها مسألة معقدة".

ولا يمكن لأي بلد أن ينضم إلى التحالف من دون الموافقة بالإجماع من جميع البلدان الأعضاء الثلاثين، وعارض الكثيرون عضوية أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئيا إلى أنها لا تفي بالشروط المتعلقة بالديمقراطية وسيادة القانون.

كل هذا وضع أوكرانيا في موقف مستحيل: مقدم طلب لتحالف لم يكن سيقبله، في حين أثار غضب خصم محتمل في الجوار، دون أن يكون لديه أي درجة من الحماية من الناتو.

لماذا تهدد روسيا أوكرانيا الآن؟



الأزمة الروسية الأوكرانية هي استمرار للأزمة التي بدأت في عام 2014. ولكن التطورات السياسية الأخيرة داخل أوكرانيا والولايات المتحدة وأوروبا وروسيا تساعد في تفسير السبب الذي قد يجعل بوتين يشعر الآن بأن الوقت قد حان للتحرك.

ومن بين هذه التطورات انتخاب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في عام 2019، وهو ممثل كوميدي لعب دورا رئيسا على شاشة التلفزيون ثم أصبح الرئيس الفعلي. وبالإضافة إلى الشيء الآخر الذي قد تتذكره عن زيلينسكي، وعده خلال حملته الانتخابية بأنه سوف 'يعيد تشغيل' محادثات السلام لإنهاء الصراع في شرق أوكرانيا، بما في ذلك التعامل مع بوتين مباشرة لحل الصراع. ومن المرجح أن روسيا أيضا اعتقدت أنها قادرة على الحصول على شيء من هذا: فقد رأت في زيلينسكي، المبتدئ السياسي، شخصا قد يكون أكثر انفتاحا على وجهة نظر روسيا.

ما تريده روسيا هو أن ينفذ زيلينسكي اتفاقيتي مينسك لعامي 2014 و2015، وهي صفقات من شأنها أن تعيد المناطق الموالية لروسيا إلى أوكرانيا ولكنها ترقى، كما قال أحد الخبراء، إلى 'حصان طروادة' لموسكو لممارسة النفوذ والسيطرة. ولا يمكن لأي رئيس أوكراني أن يقبل بهذه الشروط، وبالتالي لجأ زيلينسكي، تحت الضغط الروسي المستمر، إلى الغرب طلبا للمساعدة، وتحدث بصراحة عن رغبته في الانضمام إلى حلف الناتو.

كما تمايل الرأي العام في أوكرانيا بقوة لدعم الصعود إلى الهيئات الغربية مثل الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي. وربما ترك ذلك روسيا تشعر كما لو أنها استنفدت كل أدواتها السياسية والدبلوماسية لإعادة أوكرانيا إلى الحظيرة. وقالت سارة باجونج من المجلس الألماني للعلاقات الخارجية أن 'النخب الأمنية في موسكو تشعر أن عليها التحرك الآن لأنه إذا لم تتحرك فإن التعاون العسكري بين الناتو وأوكرانيا سيصبح أكثر كثافة وتطورا".

اختبر بوتين الغرب بشأن أوكرانيا مرة أخرى في ربيع عام 2021، وجمع القوات والمعدات بالقرب من أجزاء من الحدود. وقد حظيت زيادة عدد القوات باهتمام إدارة بايدن الجديدة، ما أدى إلى عقد قمة معلنة بين الزعيمين. وبعد أيام، بدأت روسيا في سحب بعض القوات على الحدود.

وقال الخبراء ان وجهة نظر بوتين حول الولايات المتحدة قد تغيرت ايضا . فبالنسبة لبوتين، فإن الانسحاب الفوضوي لأفغانستان (الذي قد تعرف موسكو شيئا عنه) والاضطرابات الداخلية في الولايات المتحدة يشكلان علامات ضعف.

وقد يرى بوتين أيضا الغرب منقسما حول دور الولايات المتحدة في العالم. ولا يزال بايدن يحاول إعادة توحيد التحالف عبر الأطلسي بعد انعدام الثقة الذي تراكم خلال إدارة ترامب. لقد أدت بعض الأخطاء الدبلوماسية التي ارتكبها بايدن إلى نفور الشركاء الأوروبيين، وتحديدا انسحاب أفغانستان الفوضوي المذكور أعلاه واتفاق الغواصات النووية الذي طرحه بايدن مع المملكة المتحدة وأستراليا، الأمر الذي فاجأ فرنسا.

كما أن أوروبا تعاني من شقوق داخلية خاصة بها أيضا. ولا يزال الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة يتعاملان مع تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. الجميع يصارع وباء كورونا المستمر. لدى ألمانيا مستشار جديد، أولاف شولتس، بعد 16 عاما من حكم أنجيلا ميركل، ولا تزال الحكومة الائتلافية الجديدة تحاول ترسيخ سياستها الخارجية. وتستورد ألمانيا، إلى جانب بلدان أوروبية أخرى، الغاز الطبيعي الروسي، وارتفعت أسعار الطاقة في الوقت الحالي. وتجري فرنسا انتخابات في أبريل، ويحاول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن يحدد لنفسه مكانا في هذه المفاوضات.

وتشجع هذه الانقسامات - التي تحاول واشنطن جاهدة الحفاظ على احتواؤها - بوتين. وأشار بعض الخبراء إلى أن بوتين لديه ضغوطه الداخلية الخاصة للتعامل معها، بما في ذلك فيروس كورونا والاقتصاد المتعثر، وقد يعتقد أن مثل هذه المغامرة ستعزز مكانته في الداخل، تماما كما فعلت في عام 2014.