أوكرانيا تحذر من حرب عالمية ثالثة بسبب تحركات روسيا

اعتبر وزير خارجية أوكرانيا ديمتري كوليبا، أن اعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك يضع العالم على شفا حرب عالمية ثالثة.

وقال كوليبا، في مؤتمر صحفي مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن: "نحن أمام مفترق طرق يتعلق بأمن أوروبا، والتحركات الروسية تضع العالم على شفير حرب عالمية ثالثة".

كما رحب وزير الخارجية الأوكراني، بالعقوبات الأمريكية ضد روسيا، قائلا "لدينا خطتان لردع روسيا، أولها استخدام الطرق الدبلوماسية أو اللجوء إلى الكفاح المسلح".

وأضاف أن أوكرانيا "ممتنة" للولايات المتحدة على المساعدات المالية، وغيرها من المساعدات التي قدمتها إلى كييف على خلفية الأزمة الحالية.

وأشار كوليبا الى أن أوكرانيا "ستقاتل من أجل كل شبر من أراضيها" إذا لم تنجح الدبلوماسية في حل الأزمة الحالية.

وتابع الوزير الأوكراني "الخطة أ هي استخدام كل أداة دبلوماسية لاحتواء روسيا ومنع المزيد من التصعيد.. الخطة ب .. قاتل من أجل كل شبر من الأرض".

يأتي ذلك بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاثنين، اعتراف روسيا رسميا باستقلال منطقتي دونيتسك ولوجانسك عن أوكرانيا.

وقوبل قرار روسيا الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك بعقوبات غربية، كان أبرزها إعلان ألمانيا تعليق المصادقة على تشغيل خط أنابيب "التيار الشمالي 2" لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر ألمانيا.

كما أعلنت دول مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا وكندا فرض عقوبات على روسيا، بعد توقيع بوتين مرسوما يقضي بالاعتراف باستقلال المنطقتين الانفصاليتين في شرق أوكرانيا.