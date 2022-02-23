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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ربنا يفرحك.. عبير صبري تهنئ دنيا عبد العزيز بعقد قرانها

صدى البلد

هنأت الفنانة عبير صبري، الفنانة دنيا عبد العزيز ، بمناسبة عقد قرانها، ونشرت صورة جمعتها بزوجها من حفل الزفاف ، وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

 

وكتبت عبير صبري ، مهنئة دنيا عبد العزيز :مبرووووك حبيبتي دنيا ربنا يفرحك انتي وعريسك ويدوم الحب والسعادة بينكم طول العمر يارب .
 

واحتفلت الفنانة دنيا عبد العزيز، أمس الثلاثاء بعقد قرانها على شاب من خارج الوسط الفني، وبحضور عدد من نجوم الفن والدراما، بعدما أخفت الخبر عن الجميع.


وظهر المصور الفوتوجرافي عادل مبارز بجوار دنيا عبد العزيز ، في حفل عقد قرانها كوكيل للعروس، بعدما وصفته في تصريحات صحفية سابقة بأنه “أبويا اللي اخترته”.


وحرص الفنان رشوان توفيق ، على حضور عقد قران الفنانة دنيا عبد العزيز الذى أقيم أمس، وكل من الفنان محمد الشقنقيرى ومصمم الأزياء هانى البحيرى والمؤلف مجدى صابر .


وانشغلت دنيا عبد العزيز ، مؤخرا بعرض مسرحيتها "زقاق المدق" على مسرح البالون ، بعد انتهاء عرضها في الإسكندرية برفقة عدد كبير من النجوم.

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