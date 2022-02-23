فصل الكهرباء عن 9 مناطق ببيلا في كفر الشيخ لمدة 4 ساعات

أعلنت هندسة كهرباء بيلا بمحافظة كفر الشيخ، عن فصل التيار الكهربائي عن لوحة توزيع بيلا القديمة ، غداً، الخميس، من الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 1 ظهراً من نفس اليوم، لإجراء أعمال الصيانة للوحة.

وأضافت الهندسة، أن المناطق التي ستتأثر بفصل التيار الكهربائي بالمدينة خلال تلك المدة هي: (نصف بيلا القديم– محطة مياه الجرايدة – السكة الحديد – المركز الطبي الحضري – مستشفى بيلا المركزي – وحدة غسيل الكلي- التأمينات والمعاشات - البريد - التموين).

وقدمت هندسة كهرباء بيلا اعتذارا للمشتركين الموجودين في الأماكن المتأثرة بفصل التيار الكهربائي، وطالبتهم بتدبير تغذية بديلة خلال تلك الفترة.