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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فصل الكهرباء عن 9 مناطق ببيلا في كفر الشيخ لمدة 4 ساعات

كهرباء كفر الشيخ
كهرباء كفر الشيخ

أعلنت هندسة كهرباء بيلا بمحافظة كفر الشيخ، عن فصل التيار الكهربائي عن لوحة توزيع بيلا القديمة ، غداً، الخميس، من الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 1 ظهراً من نفس اليوم، لإجراء أعمال الصيانة  للوحة.

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وأضافت الهندسة، أن المناطق التي ستتأثر بفصل التيار الكهربائي بالمدينة خلال تلك المدة هي: (نصف بيلا القديم– محطة مياه الجرايدة – السكة الحديد – المركز الطبي الحضري – مستشفى بيلا المركزي – وحدة غسيل الكلي- التأمينات والمعاشات - البريد - التموين).

 

وقدمت هندسة كهرباء بيلا اعتذارا للمشتركين الموجودين في الأماكن المتأثرة بفصل التيار الكهربائي، وطالبتهم بتدبير تغذية بديلة خلال تلك الفترة.

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