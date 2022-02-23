«التعليم الإلكتروني .. فرص وتحديات» ندوة في نوعية كفر الشيخ .. صور

نفذت وزارة الاتصالات في كلية التربية النوعية جامعة كفر الشيخ، ندوة بعنوان «التعليم الإلكتروني .. فرص وتحديات» والتي تأتي في إطار أنشطة مجال خدمة المجتمع.

جاء ذلك تحت رعاية وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت، والدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ والدكتور مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة والدكتور رضا صالح نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بإشراف الدكتور أماني شاكر عميد كلية التربية النوعية ومقرر فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ.

وبالتنسيق مع الدكتور هالة نصر، عضو فرع المجلس القومي للمرأة بكفرالشيخ، بحضور من وزارة الاتصالات المهندس محمد بسيونى والمهندس أحمد جاد، ونبيل أنور وعضوات فرع المجلس.. وذلك في إطار بروتوكول التعاون بين وزارة الاتصالات ومحافظة كفر الشيخ و توجه الدولة نحو التحول الرقمي ".

وتناولت الندوة أهمية وأسباب الاهتمام بالتعلم الإلكتروني و توفير وظائف جديدة للعمل في مجال انتاج المحتوى الإلكتروني و مستقبل التعلم الإلكتروني.

ورحبت الدكتور أماني شاكر بالحضور، وأشادت بالتعاون المثمر بين المجلس القومي للمرأة بالمحافظة وجامعة كفرالشيخ ووزارة الاتصالات، مشيدة بدور الجامعة والمجلس في دعم للشباب و المرأة في شتي المجالات وضرورة الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة لتحقيق المزيد من التقدم والتنمية للمجتمع.

وأكد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الدكتور رضا صالح ضرورة وأهمية التعلم الالكتروني للطلاب وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة وذلك تماشيا مع توجهات الدوله نحو التحول الرقمي و كذلك أهمية التحول من المقررات الورقية الي المقررات الإلكترونية مؤكدا أن الجامعه تأخذ خطوات جادة نحو التحول الرقمي على كافة الأصعدة.

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