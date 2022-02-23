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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يستعرض مع السفير الإسباني المقومات الطبيعية والإقتصادية والمشروعات الإستثمارية بالمدينة

محافظ أسوان يستقبل
محافظ أسوان يستقبل السفير الأسبانى

استقبل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، سفير دولة إسبانيا الصديقة لدى مصر رامون خيل كاساريس ، والذى يزور أسوان فى الفترة من 23 إلى 25 فبراير الجارى، لحضور مهرجان أسوان الدولى السادس لأفلام المرأة .

بالإضافة إلى تدشين " يوم أسبانيا " بجامعة أسوان بمشاركة أساتذة وطلاب قسم اللغة الأسبانية بكلية الألسن والذى تأسس عام 2012 ، وقد رافق السفير الإسباني الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان ، والدكتور حازم الجمل عميد كلية الألسن ، وأيضاً مستشار الشئون الثقافية كانديدو كريس، حيث شهد اللقاء بحث مشروعات التعاون المشترك .

من جانبه، رحب محافظ أسوان،بالسفير الإسباني والوفد المرافق له ، مستعرضاً أبرز المقومات الطبيعية والإقتصادية ، بالإضافة إلى أهم المشروعات الإستثمارية منها المنطقة اللوجستية المتكاملة بكركر والتى تستهدف إقامة قاعدة تجارية ضخمة تجاه الأسواق الإفريقية ، فضلاً عن التخطيط لإقامة المدينة الصناعية  للجرانيت والرخام لإستغلال الإحتياطيات الكبيرة من هذه الخامات .

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كما أعرب اللواء أشرف عطية، عن امنياته لزيادة الحركة السياحية للشعب الإسبانى الصديق لأسوان للتعرف عن قرب على التنوع الفريد الذى تمتاز به فى المعالم والمزارات السياحية والمناطق الأثرية ، مع الإستمتاع بالطبيعة الساحرة ، والشمس المشرقة ، وهو الذى يتوازى مع العمل على زيادة الزيارات المتبادلة لنقل الخبرات الإستثمارية والسياحية والثقافية والعلمية ، ولاسيما فى ظل العلاقات المتواصلة بين جامعة أسوان وجامعة جيان الإسبانية ، وكذا البعثات الأثرية المتتالية .

من جانبه، عبر السفير الإسبانى عن سعادته لزيارة أسوان ومعالمها السياحية والأثرية ، بجانب مشاركته فى مهرجان أفلام المرأة ، كما أن الزيارة القادمة ستكون بهدف الإطلاع على الفرص الإستثمارية فى ظل التسهيلات والمزايا الكبيرة وذلك تنفيذاً لما تم الإتفاق عليه مع محافظ أسوان .

وأكد السفير الإسبانى ، على أن أسوان تقع في قلب أسبانيا بمعبد دابود ، ولذا لها مكانة خاصة ، بجانب أوجه التعاون الأثرى والثقافى الذى يتمثل فى تدريس الثقافة واللغة الإسبانية في الجامعة من ناحية ، والتعاون في مجال البحث والتنقيب الأثري الإسباني المصري من ناحية أخرى وذلك بفضل بعثة (قبة الهوا) الأثرية التابعة لجامعة جيان الإسبانية والتي أثمرت عن أفتتاح معرض أعمال بعثة "قبة الهوا" الأثرية في نوفمبر الماضى .

محافظ أسوان يستقبل السفير الأسبانى
محافظ أسوان يستقبل السفير الأسبانى
محافظ أسوان يستقبل السفير الأسبانى
محافظ أسوان يستقبل السفير الأسبانى
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