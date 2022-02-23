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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لعشاق السي فوود .. طريقة عمل الاسباجتي بالجمبري في نصف ساعة

اسباجتي بالجمبري
اسباجتي بالجمبري

الاسباجتي بالجمبري من أكثر الوصفات التي يقبل عليها عشاق السي فوود، وهي سهلة التحضير ولا تستغرق إلا نصف ساعة فقط.

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مكونات الاسباجتي بالجمبري 

جمبري 

فلفل مكعبات كبيرة

زبدة 

قمح

ثوم بودر

مكرونة اسباجتي 

زيت زيتون 

ملح

طريقة عمل الاسباجتي بالجمبري

1- قم بغلي وعاء كبير من الماء المملح، وأضيفي الاسباجتي وقلبي جيداً.

2- يُطهى المزيج حتى تمام النضج  بمجرد أن تنضج  صفي الاسباجتي واشطفها جيداً بالماء البارد واتركيها جانباً.

3- سخني الزيت في مقلاة على نار متوسطة عالية، يضاف الثوم المهروس ويطهى حتى تفوح رائحته.

4- أضيفي الطماطم المجففة والفلفل الحلو، والمرق، خففي النار واطبخي حتى تنضج الطماطم قليلاً لمدة 5 دقائق.

5- أضف السبانخ يُطهى المزيج مع التحريك باستمرار حتى ينضج القريدس ويذبل السبانخ لمدة 3 دقائق تقريبًا.

6- تُضاف الاسباجتي وتُقلب جيداً حتى تُغطى جيداً بالصلصة. 

الاسباجتي الاسباجتي بالجمبري طريقة عمل الاسباجتي بالجمبري مكونات الاسباجتي بالجمبري السي فوود

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