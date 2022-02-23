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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ثروت سويلم: تنفيذ كل طلبات كيروش.. وحضور 60 ألف مشجع طبيعي

صدى البلد

أكد ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المحترفة أن كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب مدرب كبير واسم كبير في مجال التدريب، مشددا أن الرابطة ستقوم بتنفيذ كافة طلباته قبل مواجهة السنغال.

وسيواجه المنتخب الأول نظيره السنغالي في المواجهة الأخيرة للتصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر ٢٠٢٢.

وأضاف سويلم في تصريحات عبر أثير ميجا اف ام أن الجميع يرغب في تأهل المنتخب لكأس العالم لذلك سيتم الموافقة علي كافة طلبات كيروش بشأن المنتخب.

وتابع أن في حال كان هناك أي اعتراض علي بنود بعقد كيروش سيتم مناقشتها عقب مباراتي السنغال.

وأكمل أن هزيمة المنتخب في نهائي كأس الأمم الأفريقية سيكون حافزا قويا من أجل التأهل لكأس العالم قطر.

وتابع أن الطبيعي الموافقة علي حضور ٦٠ ألف مشجع لمباراة السنغال خاصة وأن مصر نجحت في التصدي لفيروس كورونا المستجد وتمت السيطرة عليه.

وتابع أن وجود الجماهير أمر ضروري من أجل دعم المنتخب والتأهل لكأس العالم قطر.

رابطة الأندية كأس الأمم الافريقية كأس العالم رابطة الأندية المحترفة فيروس كورونا الأمم الأفريقية

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