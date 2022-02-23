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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أستون مارتن تعزز إيراداتها وتقلص خسائر عام 2021.. تفاصيل

صدى البلد

ارتفعت إيرادات أستون مارتن العام الماضي مع استمرار خطة فريق الإدارة الجديد لتحسين الربحية وتقليص الخسائر حيث قفزت المبيعات بنسبة 82٪ لتصل إلى 6178 سيارة في عام 2021، وهو ما يعكس العمليات المتأثرة بالوباء في عام 2020 وتتوقع الشركة بيع أكثر من 6600 وحدة في عام 2022 مع توسيع نطاق منتجاتها.

ارتفعت الإيرادات بنسبة 79٪ لتصل إلى 1.1 مليار جنيه إسترليني (زيادة بنسبة 14٪ في فترة ما قبل الجائحة عام 2019) وتقلصت الخسائر قبل الضرائب من 466 مليون جنيه إسترليني إلى 214 مليون جنيه إسترليني تقول أستون مارتن إن هذا الانخفاض في الخسائر يأتي "على الرغم من زيادة الاستثمار في العلامة التجارية وأنشطة التسويق" بالإضافة إلى ارتفاع الاستهلاك واستهلاك مدفوعات الإجازة الحكومية البالغة 13 مليون جنيه إسترليني.

جاءت التحسينات المالية نتيجة لتأثير استراتيجية تحول Project Horizon الخاصة بعلامة تجارية، والتي نفذها الرئيس التنفيذي الجديد Tobias Moers ورئيس مجلس الإدارة Lawrence Stroll في النهاية، وتهدف أستون إلى تحقيق 10000 مبيعات، وعائدات تبلغ 2 مليار جنيه إسترليني و 500 مليون جنيه إسترليني من الأرباح قبل الضرائب بحلول عام 2024/2025.

تضمنت العوامل المؤثرة في زيادة إيرادات أستون تقليل عدد السيارات الرياضية ذات المحرك الأمامي المصممة للبيع بالجملة ، وإطلاق مُكوِّن جديد ، زاد عدد العملاء المحتملين بمقدار ثلاثة أضعاف ، وخفض تكاليف التصنيع بنسبة 20٪.بالإضافة إلى ذلك، ارتفع متوسط ​​سعر البيع (ASP) لسيارة أستون مارتن (باستثناء الموديلات الخاصة) من 136 ألف جنيه إسترليني إلى 150 ألف جنيه إسترليني في عام 2021.

وصف سترول سنته الثانية على رأس أستون بأنها "تقدم هام آخر" وقال: "لقد نجحنا في تحويل نموذج التشغيل الخاص بنا إلى نموذج العلامة التجارية فائقة الأداء، مع طلب العملاء قبل العرض بكثير إن عملنا الأساسي قوي ويتم تسليمه وفقًا للخطة، مع ربحية محسّنة بشكل كبير".

واصلت DBX SUV كونها أقوى طراز مبيعًا للعلامة التجارية بهامش مريح، حيث تمثل حوالي نصف مبيعاتها العالمية وتستحوذ على 20٪ من فئتها ويذكر أن حوالي نصف عملاء DBX هم جدد على أستون مارتن، وتتوقع العلامة التجارية إضافة مشتق هجين معتدل في الصين ورائد أداء DBX 707 الجديد لضمان استمرار شعبية الطراز.

كما أطلقت الإصدار الجديد المتميز من Vantage F1، والذي تقول إنه "لاقى قبولًا جيدًا من قبل العملاء الذين حققوا مبيعات قوية"، وسيتبع ذلك بإطلاق محرك Vantage V12 الأكثر فاعلية في الربع الثالث من عام 2022، والذي يقول إنه "يجذب طلبًا ممتازًا من العملاء".

تأخر تسليم السيارة الفائقة Aston Martin Valkyrie المزودة بمحرك V12 بشكل كبير بسبب ما تسميه أستون "نهجًا يركز على الجودة" عند اطلاقها، وبالتالي بدأت السيارات الأولى في الوصول إلى العملاء فقط في ديسمبر 2021، فقد أشارت إلى أن الجميع تم بيع سيارات الكوبيه وتجاوز الاكتتاب مرتين في Valkyrie Spiderالقادمة عند الإطلاق.

تخطط أستون لتقديم ما بين 75 و 90 طرازًا من طرازات فالكيري في عام 2022 ارتفاعاً من 10 طرازات في عام 2021 وبشكل عام تخطط الشركة لزيادة المبيعات بنسبة 8٪ في عام 2022 وزيادة الأرباح قبل الضرائب بنسبة 50٪ من الأعمال الأساسية، وسيكون من الأمور الحاسمة في هذا الصدد إطلاق طرازين جديدين DBX 707 و V12 Vantage والتي يقال إنها أكثر ربحية من "الموديلات السابقة".

تتوقع العلامة التجارية أن يكون الربع الأول من عام 2022 هو الأبطأ حيث إنها تكثف إنتاج Valkyrie وتستعد لإضافات نطاق جديدة، لكنها تقول إن فرقها لا تزال تركز على التخفيف من تأثير أزمة سلسلة التوريد وفي النهاية تخطط لبيع 6600 سيارة هذه السنة.

استون مارتن المبيعات الايرادات الخسائر DBX SUV

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