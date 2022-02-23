عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد مراجعة تراخيص "آر تي"..بريطانيا:نعزز الرقابة على تغطية الأحداث بشأن أزمة أوكرانيا

بريطانيا وأكرانيا
بريطانيا وأكرانيا

قال مكتب الاتصالات البريطاني، اليوم الأربعاء، إنه عزز الرقابة على تغطية الأحداث في دونباس شرق أوكرانيا من خلال البث الإعلامي في بريطانيا، وذلك إدراكًا لخطورة الأزمة في أوكرانيا.

وفي وقت سابق من اليوم، طلب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من مكتب الاتصالات البريطاني مراجعة ترخيص “RT” بعد قرار موسكو الاعتراف بجمهوريات دونيتسك ولوجانسك المعلنة ذاتيا.

بينهم وزير الدفاع الروسي.. نيويورك تايمز تكشف عن قائمة العقوبات الأوروبية

إطلاق نار علي مراسلي التلفزيون الروسي في دونيتسك

وجاء في بيان مكتب الاتصالات البريطاني، “إدراكًا لخطورة الأزمة في أوكرانيا، ظللنا نبقي الوضع قيد المراجعة الدقيقة وعززنا بالفعل إشرافنا على تغطية هذه الأحداث من قبل المذيعين في المملكة المتحدة. نحن نسرع في تقديم الشكاوى في هذا المجال على سبيل الاستعجال".

وأضاف البيان "لن نتردد في اتخاذ إجراءات سريعة عند الضرورة”.

بريطانيا بوريس جونسون أوكرانيا جونسون موسكو المملكة المتحدة بوتين لوجانسك دونيتسك أزمة أوكرانيا حرب روسيا علي اوكرانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لـ سوء الطقس .. 5 إرشادات مهمة لأصحاب سخانات الغاز الطبيعي

حذف جميع كليبات عمرو دياب من قناته على يوتيوب

بحد أقصى 15 %.. زيادة جديدة لأصحاب المعاشات وفقا للقانون

تحذير عاجل من تطبيق شهير خطر على المراهقين.. "Yubo" بؤرة للتحرش الجنسي والعنصرية

منخفض جوي جديد.. موعد وتفاصيل موجة الطقس السيء في القاهرة والمحافظات

عزة مصطفى تخرج لـ فاصل مفاجئ لحظة بث حلقة برنامجها | شاهد

العرافة العمياء التي صدمت العالم بتوقعاتها.. نبوءة الجدة فانجا لم تتحقق| فيديو

رياح وأمطار رعدية.. الأرصاد: موجة جديدة من الطقس السيئ تبدأ الأربعاء

موضوعات متعلقة

إطلاق نار على مراسلي التلفزيون الروسي في دونيتسك

الاتحاد الأوروبي يعلن رسميا فرض عقوبات على روسيا

الاتحاد الأوروبي يعقد قمة طارئة بعد التصعيد الروسي ضد أوكرانيا

فضيحة احتيال.. بريطانيا تخسر 15 مليار جنيه إسترليني بسبب قروض كورونا

اجتماع عاجل للأمم المتحدة بعد التصعيد الروسي في أوكرانيا.. اليوم

أول تعليق لإسرائيل على أزمة روسيا وأوكرانيا: ندعم سيادة كييف ووحدة أراضيها

أردوغان خلال اتصال هاتفي مع بوتين: الحرب في أوكرانيا ليست لصالح أحد

البرهان يوجه رسالة إلى الملك سلمان وولي العهد بمناسبة ذكرى التأسيس

ترشيحاتنا

تحديد موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي المنتظرة في الدوري الإنجليزي

محمد الغباري : الكلية الحربية تضم أفضل وسائل التدريب الحديثة |فيديو

بعد تصعيد روسيا .. إسبانيا تدعو رعاياها إلى مغادرة أوكرانيا فورًا

الاحتلال الإسرائيلي يعلن إسقاط مسيرة تابعة لحماس

أذكار المساء.. 10 أدعية تحفظك من كل شر وسوء

شكري: تهيئة المناخ لإحياء مسار المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين في أقرب فرصة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القوات المسلحة تنجح في ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر في قناة السويس.. فيديو وصور

الصحف الكويتية تبرز زيارة الرئيس السيسي.. والنفط على عتبة الـ 100 دولار للبرميل.. وبوتين ينهي أحلام أوكرانيا

رئيس الأركان يتفقد معرض البحوث الفنية للقوات المسلحة.. فيديو وصور

أجراس الحرب الكبرى تفتح أبواب الظلام..تحذير من زعماء العالم لبوتين:ما تفعله سيهلكنا جميعًا

فيديو

القوات المسلحة تنجح في ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر في قناة السويس.. فيديو وصور

فيديو جراف.. حمو بيكا يتقدم ببلاغ ضد مسئولين بنقابة الموسيقيين.. ما القصة

بثينة رشوان: قطاع الإنتاج خدعنى وظلمت بقرار وقفى عامين.. فيديو.. خاص

فيديو جراف.. عملاق مصري في الدوري الألماني .. هل ينضم لمنتخب مصر

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

هل قرر العالم طي صفحة كورونا؟

نهال علام

الجمهورية الجديدة (١)

احمد النومى

مقبرة الإرهاب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا نتفليكس والعقول الخربة

علاءالشال

وكونوا مع الصادقين

محمد مندور

حياة كريمة والمجمعات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 17 "

عبد المعطى أحمد

الأزمة الأوكرانية حرب أم سلام؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ