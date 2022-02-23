بعد مراجعة تراخيص "آر تي"..بريطانيا:نعزز الرقابة على تغطية الأحداث بشأن أزمة أوكرانيا

قال مكتب الاتصالات البريطاني، اليوم الأربعاء، إنه عزز الرقابة على تغطية الأحداث في دونباس شرق أوكرانيا من خلال البث الإعلامي في بريطانيا، وذلك إدراكًا لخطورة الأزمة في أوكرانيا.

وفي وقت سابق من اليوم، طلب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من مكتب الاتصالات البريطاني مراجعة ترخيص “RT” بعد قرار موسكو الاعتراف بجمهوريات دونيتسك ولوجانسك المعلنة ذاتيا.

وجاء في بيان مكتب الاتصالات البريطاني، “إدراكًا لخطورة الأزمة في أوكرانيا، ظللنا نبقي الوضع قيد المراجعة الدقيقة وعززنا بالفعل إشرافنا على تغطية هذه الأحداث من قبل المذيعين في المملكة المتحدة. نحن نسرع في تقديم الشكاوى في هذا المجال على سبيل الاستعجال".

وأضاف البيان "لن نتردد في اتخاذ إجراءات سريعة عند الضرورة”.