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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الولايات المتحدة: غزو روسي شامل لأوكرانيا خلال 48 ساعة.. تفاصيل

الجيش الروسي
الجيش الروسي

أفادت مجلة نيوزويك الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن إدارة الرئيس جو بايدن حذرت أوكرانيا من غزو روسي شامل في غضون 48 ساعة فقط.

وتوقعت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أن روسيا ستشن عملية عسكرية ذات طبيعة شاملة خلال الساعات الـ ٤٨ المقبلة ما يشير الى امكانية استهداف العاصمة الأوكرانية كييف بالغزو.

ورجحت المجلة الأمريكية اندفاعًا كبيرًا من بيلاروسيا الى كييف حيث وسعت القوات الروسية مؤخرًا مناورات مشتركة مع حليفها هناك.

وكشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن وقوع عدد كبير من المسئولين المقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وشخصيات إعلامية روسية بارزة تحت طائلة العقوبات الأوروبية التي مقرر الإعلان عنها.

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وقالت الصحيفة الأمريكية إن من بين الشخصيات التي سيفرض عقوبات ضدها، وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويغو، وأنتون فاينو، رئيس أركان بوتين.

وجاء شخصان بارزان آخران على القائمة هما ماريا زاخاروفا، مديرة قسم الإعلام والصحافة بوزارة الخارجية الروسية، والمتحدث باسم الوزارة، ومارجريتا سيمونيان، التي تقود شبكة "روسيا اليوم" التلفزيونية.

واشتملت هذه العقوبات على اسم يفخيني بريجوزين، رجل الأعمال الروسي الذي تربطه صلات وثيقة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كما أنه يمتلك مجموعة المرتزقة "فاغنر"، إلى جانب العديد من أفراد عائلته.

وتشمل حزمة العقوبات الأوروبية، التي جاءت في عدة مئات من الصفحات، على حظرا استيراد عشرات السلع والخدمات، فضلا عن حظر على قيام روسيا بجمع الأموال في أسواق رأس المال الأوروبية من خلال السندات قصيرة وطويلة الأجل.

وتعني العقوبات، أن هؤلاء الأفراد سيواجهون حظر سفر إلى الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى تجميد الأصول، على الرغم من أن تجميد الأصول قد يكون صعب التنفيذ، بسبب استعداد الأنظمة المصرفية الأوروبية لإخفاء الثروة الروسية في هياكل الملكية المعقدة.

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