سبب حذف أغاني عمرو دياب من يوتيوب ..جمهور الهضبة يجيب

فوجئ محبو الهضبة عمرو دياب، بحذف جميع أغانيه من على جميع القنوات الرسمية على موقع “اليوتيوب”.

وقالت صفحة غير رسمية من ألتراس ومحبي عمرو دياب، أن السبب هو حصول تطبيق انغامي، على جميع حقوق الملكية لأغاني الهضبة عمرو دياب، عدا الأغاني التي تتبع شركة روتانا.

وظهر على تطبيق أنغامي كلمة “حصرياً” بجانب أغاني الهضبة، ولم يكشف عمرو دياب حتى الآن عن السبب الحقيقي لحذف الاغاني من على موقع اليوتيوب.

يذكر أن أثار حذف أغاني عمرو دياب، تكهنات جمهوره حول تحضيره لمفاجأة جديدة يطرحها الهضبة خلال الساعات القليلة المقبلة.

إلا أن هناك عددا كبيرا من أغاني عمرو دياب، لا تزال موجودة على قنوات اليوتيوب غير التابعة لعمرو دياب بشكل رسمي.

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