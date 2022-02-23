عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سبب حذف أغاني عمرو دياب من يوتيوب ..جمهور الهضبة يجيب

عمرو دياب
عمرو دياب

فوجئ محبو الهضبة عمرو دياب، بحذف جميع أغانيه من على جميع القنوات الرسمية على موقع “اليوتيوب”.

 

وقالت صفحة غير رسمية من ألتراس ومحبي عمرو دياب، أن السبب هو حصول تطبيق انغامي،  على جميع حقوق الملكية لأغاني الهضبة عمرو دياب، عدا الأغاني التي تتبع شركة روتانا.

حذف الأغاني ومنصة جديدة ومشكلة تقنية.. فيديوهات عمرو دياب إلى أين

خالد تاج الدين عن حذف ألبومات عمرو دياب على يوتيوب:مشكلة بسيطة وبتتحل

وظهر على تطبيق أنغامي كلمة “حصرياً” بجانب أغاني الهضبة، ولم يكشف عمرو دياب حتى الآن عن السبب الحقيقي لحذف الاغاني من على موقع اليوتيوب.

 

يذكر أن أثار حذف أغاني عمرو دياب، تكهنات جمهوره حول تحضيره لمفاجأة جديدة يطرحها الهضبة خلال الساعات القليلة المقبلة.

 

إلا أن هناك عددا كبيرا من أغاني عمرو دياب، لا تزال موجودة على قنوات اليوتيوب غير التابعة لعمرو دياب بشكل رسمي.

E33AA029-AE56-46FF-8DDA-DFCAA18A9EE3
E33AA029-AE56-46FF-8DDA-DFCAA18A9EE3
807642A9-8007-4007-A127-22E3C2E17BA2
807642A9-8007-4007-A127-22E3C2E17BA2
عمرو دياب الهضبة الهضبة عمرو دياب اليوتيوب التراس انغامي تطبيق انغامي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عزة مصطفى تخرج لـ فاصل مفاجئ لحظة بث حلقة برنامجها | شاهد

حذف جميع كليبات عمرو دياب من قناته على يوتيوب

لـ سوء الطقس .. 5 إرشادات مهمة لأصحاب سخانات الغاز الطبيعي

بحد أقصى 15 %.. زيادة جديدة لأصحاب المعاشات وفقا للقانون

منخفض جوي جديد.. موعد وتفاصيل موجة الطقس السيء في القاهرة والمحافظات

رياح وأمطار رعدية.. الأرصاد: موجة جديدة من الطقس السيئ تبدأ الأربعاء

راسي فوق أوي..أول تعليق من ضحية شادي خلف في قضية التحرش الجنسي

تحذير عاجل من تطبيق شهير خطر على المراهقين.. "Yubo" بؤرة للتحرش الجنسي والعنصرية

موضوعات متعلقة

أمينة مغربي تنشر صورة من كواليس مسلسل "بابلو" في رمضان

لأول مرة.. أنغام تحيي حفلاً كبيراً بقصر عابدين الجمعة المقبلة

أخبار الفن| تصريحات فاطمة عيد عن طبيب الكركمين .. خالد سليم يحيي حفل زفاف توني ماهر

تطورات الحالة الصحية للفنان أحمد حلاوة

في ذكرى وفاة محمد رضا .. محطات بحياته الفنية (نوستالجيا)

حنان مطاوع لـ صدى البلد: «لم أتوقع النجاح الكبير لحلقة توت»

فرقة أيامنا الحلوة تقدم عروضها بمسرح ساقية الصاوي.. 3 مارس

ابرز تصريحات فاطمة عيد عن طبيب الكركمين

ترشيحاتنا

بعد معجون الأسنان الذهب.. رد ساخر من خالد سرحان على محمد رمضان

أحمد موسى: الدولة لديها رؤية للوصول للاكتفاء الذاتى من الأمن الغذائي

أخبار السيارات| أستون مارتن تعزز إيراداتها وتقلص خسائر عام 2021.. ظهور سيارة BMW الفئة الثالثة موديل 2022 خلال الاختبار في ألمانيا

سفير روسيا بالقاهرة: لا تخشى فرض العقوبات الغربية

راسي فوق أوي..أول تعليق من ضحية شادي خلف في قضية التحرش الجنسي

البنتاجون: القوات الروسية جاهزة للتحرك عسكريا ضد أوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الكب كيك حلو وحادق

القوات المسلحة تنجح في ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر في قناة السويس.. فيديو وصور

الصحف الكويتية تبرز زيارة الرئيس السيسي.. والنفط على عتبة الـ 100 دولار للبرميل.. وبوتين ينهي أحلام أوكرانيا

رئيس الأركان يتفقد معرض البحوث الفنية للقوات المسلحة.. فيديو وصور

فيديو

ظهور تاريخي.. محمد صلاح مع صاحبة السعادة إسعاد يونس

القوات المسلحة تنجح في ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر في قناة السويس.. فيديو وصور

فيديو جراف.. حمو بيكا يتقدم ببلاغ ضد مسئولين بنقابة الموسيقيين.. ما القصة

بثينة رشوان: قطاع الإنتاج خدعنى وظلمت بقرار وقفى عامين.. فيديو.. خاص

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

هل قرر العالم طي صفحة كورونا؟

نهال علام

الجمهورية الجديدة (١)

احمد النومى

مقبرة الإرهاب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا نتفليكس والعقول الخربة

علاءالشال

وكونوا مع الصادقين

محمد مندور

حياة كريمة والمجمعات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 17 "

عبد المعطى أحمد

الأزمة الأوكرانية حرب أم سلام؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ