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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نداء من الوكالة الوطنية للتشغيل الجزائرية بشأن منحة البطالة

الجزائر
الجزائر

دعت الوكالة الوطنية للتشغيل الجزائرية  طالبي العمل المعنيين بالإستفادة من منحة البطالة والذين لا يملكون حسابات بريدية الذهاب الي  مكاتب البريد لتسوية وضعياتهم.

وفي بيان لها طالبت الوكالة كافة المستفيدين من منحة البطالة والذين لا يملكون حسابات بريدية التوجه إلى مكاتب البريد ومعهم  شهادة التسجيـل الأولي محينـة كطالبي عمـل بالملحقة المحليـة للتشغيـل التابعين لهـا.

وأضافت : بينما المسجلين الذيـن تلقـوا رسالة نصية “SMS” تعلمهـم بـرقم تسجيلهم في الملحقة المحلية للتشغيل  كما انه بإمكانهم  التـوجه إلى مكاتب الـبريد لفتح حسـاب بـريـد جـاري.

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