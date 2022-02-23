راسي فوق أوي..أول تعليق من ضحية شادي خلف في قضية التحرش الجنسي

كتبت إحدى ضحايا الممثل شادي خلف ، منشورا عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، علقت من خلاله على الحكم الصادر ضد الممثل بالسجن 3 سنوات بعد تعرض الضحية للتحرش الجنسي منه.

وكتبت ضحية شادي خلف، منشورا بتاريخ الحكم، قالت فيه: «٢٢-٢-٢٠٢٢ .. النهاردة أول يوم بآخد حقي القانوني في قضية تحرش جنسي في مصر.. راسي فوق قوي وفخورة بنفسي وبكل بنت وقفت تاخد حقها من عين كل متحرش هيفكر يجي بكرة جنب بنت مننا».

وأضافت ضحية شادي خلف في منشورها، قائلة: «فخورة إني جنبي راجل مصدق فيا ومصدقني ووقف معايا في كل لحظة بكل ما عنده من قوة.. مبروك الـ ٣ سنين لكل ضحايا شادي خلف، ولا عزاء لأي حد محتاجه:)».

ضحية شادي خلف

الحكم بسجن الممثل شادي خلف

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية اليوم الثلاثاء ، بمعاقبة الفنان شادي نبيل خلف ، بالسجن المشدد 3 سنوات لاتهامه بالتحرش وهتك عرض ومحاولة اغتصاب 7 فتيات داخل ورشة تدريب تمثيل مملوكة له .

صدر الحكم برئاسة المستشار مجدي عبدالباري ، وعضوية المستشارين محمد عبدالحكيم رضوان، وحسين عبدالرؤوف نظمي، وأمانة سر رجب شعبان رجب ومحمد علاء الدين فرج.

وشادي نبيل خلف - 42 سنة - هو ممثل ومدرب تمثيل باستوديو ذات، وهو نجل الشاعر "نبيل سليمان خلف" الذي سبق اتهامه وإدانته في قضية فساد.

ووجهت جهات التحقيق إلى الممثل الشاب شادي نبيل ، خلف تهمة هتك عرض 7 فتيات والتحرش بهن ومحاولة اغتصابهن خلال تلقيهن دورات تمثيل في الورشة التي يدرس فيها، حيث هتك عرض المجني عليها س. م. ع، بالقوة بأن باغتها حال وقوفهما في مواجهته بعضهما لبعض ممسكا إياها من جسدها - منطقة البطن - حال كونه متولي التدريس لها بأحد ورش التمثيل المملوكة له.

قضية تحرش شادي خلف

القصة بدأت منذ شهر يونيو الماضي، حينما خرج الممثل الشاب عبد الرحمن مجدي - عبر حسابه على انستجرام، ونشر شهادات لفتيات ذهبن إلى ستوديو ذات للتدريب على التمثيل، لكن تعرضن للتحرش وهتك العرض من خلال شادي خلف (بحسب ما ورد في الشهادات المنشورة).

في المنشور الأول (بتاريخ 25 يونيو الماضي) شارك عبد الرحمن مجدي صور لكتابات من فتيات يكشف وقائع تحرش وهتك عرض متعددة من شادي خلف ، وعلق الأول على هذه الشهادات قائلًا: "و دي شهادات بعض البنات اللي اتعرضت لده و لسة في اكتر و هايتكلموا قريب .. انا بدعمك #كله_هيتعرف"

شهادات الضحايا

تلقى عبد الرحمن مجدي شهادات من فيتات أخريات، ونشر شهادتهن في منشورين إضافيين، بتاريخ 26 و27 يونيو تباعًا، واكتفى عبد الرحمن مجدي بنشر الأحرف الأولى من اسم شادي خلف، إذ كتب: "شهادات بعض ضحايا مدرب التمثيل ش.خ #كله_هيتعرف".

إحالة شادي خلف إلى محكمة الجنايات

أحالت جهات التحقيق المختصة الفنان شادي نبيل سليمان خلف، 43 عاماً، إلى المحاكمة الجنائية، وذلك على خلفية اتهامه بالتحرش وهتك عرض ومحاولة اغتصاب 7 فتيات داخل ورشة تدريب تمثيل "ذات" المملوكة له.

ووجهت جهات التحقيق إلى الممثل الشاب تهمة هتك عرض 7 فتيات والتحرش بهن ومحاولة اغتصابهن خلال تلقيهن دورات تمثيل في الورشة التي يقوم بالتدريس فيها.

إنكار شادي خلف

أنكر الممثل شادي خلف المتهم بهتك عرض 7 فتيات جميع الاتهامات الموجهة إليه أمام النيابة العامة قائلا " أنا ممثل وعندي استوديو لتعليم التمثيل والإخراج اسمه استوديو ذات، وهو مملوك لي أنا ووالدتي أميرة حسن، ومسجل بالسجل التجاري.

محامي شادى خلف: الفتيات افتعلن واقعة التحرش للشهرة

تقدم أشرف عبد العزيز، محامي الفنان شادي خلف، بحافظة طلبات للمحكمة، حيث طالب بتكليف النيابة العامة باستدعاء شاهد الإثبات الثامن شادي عبد الرحمن خليفة والشاهد التاسع طه عبد الفتاح لسماع أقوالهما وشهادتهما أمام المحكمة.

كما طالب المحامي بتكليف النيابة العامة باستدعاء المقدم أحمد وجيه، رئيس مباحث قسم مصر الجديدة والمقدم محمد سلام، وكيل مفتش فرقة مباحث مصر الجديدة، للبحث الجنائي لسماع شهادتهم ورئيس التحقيقات وضابط مباحث في قسم مصر الجديدة، حيث تم ضبط موكله في قسم شرطة التجمع الخامس.

كما طالب المحامي بالتصريح بتفريغ كاميرات قسم مصر الجديدة عن يوم 4 يوليو من الساعة 12 ونص صباحا لإثبات ضبط المتهم دون وجه حق واستدعاء المجني عليها الثانية منة الله محسن لسؤالها وسماع أقوالها أمام المحكمة لأنها قالت في التحقيقات إنها أصيبت بالعصب السابع وهو ما يتنافى مع استفساره من الأطباء عن أن الواقعة التي تتسبب في الإصابة ومناقشتها.

وأوضح خلال مرافعته أن الفتيات السبعة قمن بتدبير تمثيلية ضد موكله من أجل التريند والشهرة.