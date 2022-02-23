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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد معجون الأسنان الذهبي.. فنانون سخروا من محمد رمضان

محمد رمضان
محمد رمضان

سخر عدد من الفنانين من الفنان محمد رمضان، بسبب فيديو معجون الاسنان الذهب، كما سخر البعض من محمد رمضان في أكثر من وقعة سابقة نستعرض ابرزهم من خلال التقرير التالي: 


خالد سرحان

داعب الفنان خالد سرحان، جمهوره ، بعد نشر الفنان محمد رمضان فيديو له يغسل أسنانه بـ معجون ذهب عيار 24 ، ونشر سرحان صورة له عبر حسابه بموقع “ انستجرام”. 

وعلق سرحان قائلا “ المعجون بتاعي بـ 24 جنيه ولسة فاضل فيه عضة”.

بـ 2200 جنيه مصري.. محمد رمضان يغسل أسنانه بمعجون من الذهب

محمد رمضان يغسل أسنانه بمعجون من الذهب.. تعرف على سعره وفوائده

محمد التاجي

وكتب الفنان محمد التاجي، عبر حسابه الرسمي على تطبيق “الفيسبوك”: “انا بغسل أسناني بتراب الفرن”.

 

يذكر أن عاد الفنان محمد رمضان لإثارة الجدل بمقتنياته والأشياء التي يستخدمها في حياته اليومية، وهذه المرة كان مبتكرا بعدما شارك متابعيه على تطبيق انستجرام، فيديو له أثناء غسل أسنانه بمعجون من الذهب.

وشارك محمد رمضان مع متابعيه لحظات غسل أسنانه بمعجون قال إنه مصنوع من الذهب عيار 24، وبفرشاة يبدو أنها مصنوعة من الذهب أيضا.

معجون الأسنان الذهبي 

واتضح أن معجون الأسنان الذهبي ليس منتجا مصنوعا من أجل محمد رمضان فقط، لكنه متوفر للبيع عبر الانترنت وبأسعار متوسطة، ويباع برفقة فرشاة الأسنان الخاصة به المطلية بالذهب.

يحتوى معجون أو جل الأسنان الذهبي على غبار من قيراط 23.75، ويوفر حماية من التسوس بحسب وصف الموقع المخصص لبيعه، ويبلغ سعره 99 فرانك سويسري أي بما يعادل حوالي 1700 جنيها مصريا.

محمد أنور

وكان الفنان محمد انور نجم مسرح مصر، قد نشر صورة له عبر حسابه الشخصي على تطبيق إنستجرام، ظهر فيها داخل سيارته، التي كتب عليها مع الخارج «أنور وان»، وهو ما تفهمه بعض المتابعين بأنه يسخر من الفنان محمد رمضان، صاحب شعار «نمبر وان». وكتب محمد أنور، تهنئة لمتابعيه بمناسبة عيد الفطر قائلًا: «كل سنه وانتم طيبين .. وعيد سعيد عليكم يارب»، لتنهال عليه التعليقات والإعجابات منهم. 

أحمد الفيشاوي

سخر الفنان أحمد الفيشاوي عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام" من تشبيه رجل الأعمال نجيب ساويرس للنجم محمد رمضان بمايكل جاكسون".


ونشر الفيشاوي مقطع فيديو للمطرب الأمريكي الراحل مايكل جاكسون وهو يضحك بصورة هيستيرية وعلق عليها الفيشاوي بكتابة: "لما تسمع إن رمضان مايكل جاكسون مصر".

أحمد حلمي

سخر الفنان أحمد حلمي، من محمد رمضان، لكثرة استعراضه سياراته الفارهه حيث قام بنشر صورة له وهو يستقا سيارة قديمة الطراز. 

محمد رمضان خالد سرحان محمد التاجي محمد انور الفيشاوي احمد الفيشاوي

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