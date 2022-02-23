بعد لوجانسك.. الجيش الأوكراني يقصف دونيتسك بالأسلحة الثقيلة

قصف الجيش الأوكراني، اليوم الأربعاء، بلدة جورلوفكا بجمهورية دونيتسك، مرتين على التوالي في غضون خمس دقائق، حسبما أفاد المركز المشترك للتحكم والتنسيق لنظام وقف إطلاق النار.

ووفقًا للمركز، تم إطلاق 8 قذائف من عيار 82 ملم، وبعد خمس دقائق أطلق الجيش الأوكراني 4 قذائف هاون، كما استخدمت الأسلحة الخفيفة أيضا.

وتعد بلدة جورلوفكا أحد أكبر التجمعات السكنية في جمهورية دونيتسك.

إلي ذلك، قامت قوات الجيش الأوكراني بقصفت جمهورية لوجانسك في دونباس، شرقي أوكرانيا.

وقال مركز التنسيق والتحكم المشترك: “قصف الجيش الأوكراني لوجانسك، وهو ما أدى إلى مقتل جندي من قوات لوجانسك”.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وكالة الأنباء الروسية سبوتنيك، بسماع دوي انفجارات عنيفة هزت جمهورية دونيتسك، شرقي أوكرانيا.