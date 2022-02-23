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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوكرانيا : مستعدون للحوار مع روسيا إذا اختارت الدبلوماسية على الحرب

أوكرانيا وروسيا
أوكرانيا وروسيا

قال وزير الخارجية الأوكراني، ديمتري كوليبا، اليوم الأربعاء، إنه مستعد للمحادثات مع لافروف إذا اختارت روسيا الدبلوماسية على الحرب.

وقال كوليبا للصحفيين في الامم المتحدة: “اذا كان لافروف مستعدا لاقناع الرئيس بوتين بوقف هذا الجنون فنحن مستعدون للجلوس، انا منفتح”.

وأضاف: “لكن إذا تحدث بنفس روايات الرئيس بوتين واختار الحرب على الدبلوماسية، فهذا اختياره. وسيدفع ثمن ذلك”.

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وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير الخارجية الأوكراني ديمترو كوليبا، اليوم الأربعاء، إن كييف لم ولن تخطط لأي عمل عسكري في دونباس.

وخلال اجتماع طارئ للجمعية العامة للأمم المتحدة، قال كوليبا:" نحن بحاجة لعمل حاسم من الأمم المتحدة لمواجهة مسار روسيا العدائي".

وأضاف: "اتهامنا بالتخطيط لغزو دونباس يتنافى مع المنطق"،  واصفاً أفعال روسيا بأنها "مريعة وتتخطى حدود أوكرانيا لتهدد المنطقة بالكامل".

واعتبر وزير الخارجية الأوكراني ديمترو كوليبا أن أوروبا تعيش "أكبر أزمة أمنية منذ الحرب العالمية الثانية".

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