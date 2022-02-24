العدسات التجسسية ترصد سيارة كيا تيلورايد فيس ليفت موديل 2023 أثناء اختبارها.. صور

رُصدت سيارة تيلورايد المحدثة لأول مرة في يوليو 2021 عندما شوهد نموذج أولي لسيارات كيا الرياضية متعددة الاستخدامات فيس ليفت الجديدة ترتدي اغطية مموهة ثقيلة، حيث لم تكن هناك أي أخبار عن سيارة النقل العائلية الشهيرة منذ ذلك الحين، باستثناء تسجيل علامة تجارية تشير إلى احتمالية حدوث تقليم X-Pro رصدتها العدسات التجسسية أثناء اختبارها وقام موقع Motor1 العالمي بنشرها.
جاء التغيير الأكثر وضوحًا في المقدمة حيث تحتوي المصابيح الأمامية على مصابيح LEDجديدة تعمل أثناء النهار وبالتالي تم أيضًا تغيير إشارات الانعطاف وهذا المظهر الجديد يعزز التخطيط الرأسي لمجموعات الإضاءة، حيث ذهب هو DRL المستطيل من تيلورايد الحالية، واستبدل بشريطين متوازيين من الضوء، فوقهما، وقامت كيا بتركيب الحزم الرئيسية.
تظهر الللقطات الخاطفة وجود تحديثات جديدة اسفل التمويه الشبكي في المقدمة عبارة عن شبكة أعيد تصميمها بنمط مألوف، ولكن يتم ترتيبها رأسيًا بدلاً من أفقيًا كما هو الحال مع تيلورايد 2022، حيث يستخدم الأخير بالفعل شارة الشركة المحدثة من كيا، والتي تظل مخفية هنا في وسط الشبكة، وتأتي التعديلات على المصد أيضاً.
نظرًا لكونها مجرد عملية تحسين في منتصف الدورة فإنه من غير المتوقع وجود أي تغييرات في المظهر الجانبي للسيارة، على الرغم من أن بعض العجلات الجديدة قد تصل لعام 2023MY في الخلف، ويتجلى التنكر الغليظ في ملاحظة ما إذا كان هناك شيء ما قد تغير، ويبدو أن المصابيح الخلفية قد تم ترحيلها، لكن يمكن أن يتغير ذلك بالنسبة لنسخة الإنتاج، حيث يبدو أن أطراف العادم المزدوجة متطابقة تقريبًا، في حين أن الصادم بالكاد مرئي.
لم الجواسيس من إلقاء نظرة خاطفة داخل الكابينة ولكن يلاحظ شيئاً مثيراً للاهتمام في إحدى اللقطات، حيث تم تكبير الصورة اليسرى المجاورة منذ أن حصلنا على انطباع بأن لوحة القيادة قد أعيد تصميمها، ويبدو أن Kia ستثبت شاشات جنبًا إلى جنب في نفس السياق كما في Sportage الأصغر.
تشير التوقعات أنه سيتم الكشف عن كيا تيلورايد 2023 في وقت لاحق من هذا العام عندما يتعين عليها ملء بعض الأحذية الكبيرة لأن السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات متوسطة الحجم الحالية حققت نجاحًا تجاريًا هائلاً للعلامة التجارية الكورية الجنوبية الشقيقة، هيونداي باليسيد.