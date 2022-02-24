فرنسا تدعو رعاياها في أوكرانيا إلى مغادرتها فورا

طالبت السلطات الفرنسية، اليوم الخميس، رعايها في أوكرانيا بمغادرتها فورًا وذلك على خلفية التوترات شرقي البلاد، إذ وافق البرلمان الأوكراني على إعلان حالة الطوارئ في أوكرانيا كلها باستثناء منطقتين في الشرق حيث كانت معلنة فيهما، منذ 2014.

واقترح الرئيس فولوديمير زيلينسكي إعلان حالة الطوارئ على مستوى البلاد في وقت سابق من اليوم، إذ تتأهب البلاد لهجوم عسكري واسع النطاق محتمل من روسيا.

ويعني الإعلان فرض قيود على حرية حركة المجندين الاحتياطيين، وعلى تداول المعلومات والمواد الإعلامية والسماح بفحص الوثائق الشخصية.

وناشدت أوكرانيا الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأربعاء، التدخل لوقف ”الخطط العدوانية“ لروسيا في الوقت الذي حذَّر فيه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش المنظمة المكونة من 193 عضوًا من أن العالم ”قد يشهد محنة بحجم وحدة لم يرها منذ سنوات عديدة“ إذا اتسع نطاق الصراع في أوكرانيا.

وعقدت الجمعية العامة اجتماعها السنوي بشأن أوكرانيا والذي يتزامن مع تصاعد التوتر بشأن الاتهامات الأمريكية لروسيا بنشر أكثر من 150 ألف جندي بالقرب من حدود أوكرانيا استعدادًا للغزو.

ونفت روسيا نيتها غزو أوكرانيا، وتتهم واشنطن وحلفاءها بالتصرف بهستيرية.

وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا: ”ليس هناك أحد بمنأى عن هذه الأزمة إذا قرر الرئيس (فلاديمير) بوتين أنه يستطيع المضي قدمًا“.

وفي وقت سابق، أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على شركة نورد ستريم 2 إيه.جي، وهي الشركة المسؤولة عن بناء خط أنابيب الغاز الروسي نورد ستريم 2.

وقال بايدن في بيان أصدره البيت الأبيض: ”وجهت إدارتي بفرض عقوبات على شركة نورد ستريم 2 إي.جي ومسؤولين فيها“.

وكان المستشار الألماني أولاف شولتس قد أعلن، في وقت سابق، أن ألمانيا ستلغي المصادقة الحكومية على تشغيل أنبوب الغاز “نورد ستريم 2″، الذي يمكن أن ينقل الغاز الطبيعي من روسيا إلى ألمانيا.

