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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الأمن يشن حملات مكبرة لضبط العناصر الإجرامية بالقليوبية

قوات الشرطة
قوات الشرطة

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بتوجيه حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى استهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

أسفرت جهود الحملات عن ضبط (15) قطعة سلاح نارى وأبيض و ضبط (23) قضايا إتجار فى المواد المخدرة ضُبط خلالها (كميات من المواد المخدرة المتنوعة) بحوزة (25) متهم "لعدد 13منهم معلومات جنائية") و تنفيذ (7563) حكم قضائى متنوع.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك فى إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها وإستهداف وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين .

أمن القليوبية الامن العام مكافحة المخدرات الأجهزة الامنية حملات مكبرة حملة امنية

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