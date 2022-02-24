روسيا تبدأ عملية عسكرية داخل أوكرانيا.. وبوتين يهدد الغرب حال التدخل.. فيديو

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في خطاب عاجل له منذ قليل تنفيذ عملية عسكرية خاصة في منطقة دونباس الأوكرانية.



وحسب وسائل إعلام روسية فأن فلاديمير بوتين، أكد أن أي محاولة للتدخل الغربي فى عمل روسيا ستؤدى إلى نتائج لم يروها.



وأضاف الرئيس الروسي خلال خطاب مفاجئ له: "روسيا ستنفذ عملية عسكرية خاصة في دونباس تستهدف حماية الشعب والظروف تتطلب تحركا حاسما من موسكو".

وقال ديمتري كوليبا وزير الخارجية الأوكراني، اليوم الخميس، إنه طلب من مجلس الأمن عقد اجتماع عاجل، مشيرًا إلى أن طلب الانفصاليين دعم روسيا العسكري يعد تصعيدا جديدا ضد أوكرانيا.