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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوكرانيا تعلن إسقاط 5 طائرات ومروحية روسية بـ لوجانسك.. وموسكو تنفي

طائرة عسكرية روسية
طائرة عسكرية روسية

أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، صباح اليوم الخميس، أن القوات أسقطت 5 طائرات روسية وهليكوبتر في منطقة لوجانسك.

وحسب صحيفة “جارديان” البريطانية، قالت الدفاع الأوكرانية في بيان صادر على صفحتها بموقع “فيسبوك”، إنها أسقطت 5 طائرات روسية وهليكوبتر، لافتة إلى أن موسكو تتكبد خسائر.

فيما نفى الجيش الروسي إسقاط إحدى طائراته، بالتزامن مع اجتياح  شامل من موسكو للأراضي الأوكرانية.

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وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، عن تدمير "البنية التحتية العسكرية" للقواعد الجوية الأوكرانية والدفاعات المضادة للطائرات

وحسب "روسيا اليوم"، قالت وزارة الدفاع إنها الأسلحة عالية الدقة تقوم بتعطيل البنية التحتية العسكرية، ومنشآت الدفاع الجوي والمطارات العسكرية وطيران الجيش الأوكراني.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الروسية لا تنفذ أي ضربات صاروخية أو جوية أو مدفعية على مدن أوكرانيا، وأن "البنية التحتية العسكرية ومنشآت الدفاع الجوي والمطارات العسكرية وطيران القوات المسلحة الأوكرانية يجري تعطيلها بأسلحة عالية الدقة"، مشددة إلى عدم وجود ما يهدد السكان المدنيين.

وانطلقت منذ قليل صفارات الإنذار في جميع أنحاء العاصمة الأوكرانية كييف، فيما قالت وسائل إعلام محلية إن القوات الروسية تعبر الحدود الأوكرانية باتجاه خاركوف ثاني أكبر المدن الأوكرانية

وأكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أنه تحدث مع نظيره الأمريكي جو بايدن، وأطلع على آخر التطورات في بلاده.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن القوات الروسية لم تنفذ ضربات صاروخية وجوية على المدن الأوكرانية بل على مواقع عسكرية.

وقالت وكالة إنترفاكس للأنباء نقلا عن وسائل إعلام محلية، إن دوي إطلاق نار سُمع يوم الخميس بالقرب من مطار بوريسبيل الرئيسي في كييف، مشيرة إلى أن المطار ألغى جميع الرحلات.

ومنذ قليل، أعلن مسؤول أوكراني دخول أول قوات روسية إلى مدينة خاركيف، وذلك تزامنًا مع بدء عملية عسكرية روسية داخل أوكرانيا.

ونقلت وكالة "رويترز" الإخبارية عن وسائل إعلام محلية في أوكرانيا، قولها إن السلطات الأوكرانية ستفرض الأحكام العرفية في جميع أنحاء البلاد فيما وسائل إعلام أمريكيةإن صواريخ روسية استهدفت مركز قيادة الجيش الأوكراني في عاصمة أوكرانيا كييف ومدينة وخاركيف.

كما  أفادت وكالة الصحافة الفرنسية، في نبأ عاجل لها منذ قليل، بسماع دوي انفجارات ضخمة على جبهة شرق أوكرانيا، مشيرةً إلى سماع دوي انفجارات في كييف وكراماتورسك وأوديسا وخاركوف.

وأجاز الرئيس الروسي للقوات تنفيذ عملية عسكرية خاصة في منطقة دونباس بأوكرانيا.

من جانب آخر، توعد الرئيس الأمريكي جو بايدن، بأن واشنطن وحلفائها، سيردون بطريقة موحدة وحاسمة، على إعلان روسيا بدء عملية عسكرية في أوكرانيا.

وقال بايدن في بيان: "أراقب الوضع من البيت الأبيض وسأتحدث إلى نظرائي في مجموعة السبع اليوم الخميس، وسننسق مع أعضاء حلف الأطلسي لضمان رد قوي وموحد على التحركات الروسية".
 

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