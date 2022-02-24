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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جونسون: بوتين اختار طريق الدم والدمار

جونسون: بوتين اختار
جونسون: بوتين اختار طريق الدم والدمار

قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اختار "طريق الدم والدمار" بإعلانه شن هجوم على أوكرانيا.

وتعهد رئيس الوزراء البريطاني برد حاسم على ذلك من جانب لندن وحلفائها.


وكتب جونسون على موقع تويتر :"لقد أفزعتني الأحداث المروعة في أوكرانيا، وقد تحدثت إلى الرئيس (الأوكراني فولوديمير) زيلينسكي لبحث الخطوات التالية".

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وأضاف :"لقد اختار الرئيس بوتين طريق إراقة الدم والدمار بشنه هذا الهجوم غير المبرر على أوكرانيا. وسترد المملكة المتحدة وحلفاؤها بشكل حاسم".


وفجر الخميس، بدأت روسيا عملية عسكرية شاملة في الأراضي الأوكرانية بعد 3 أيام من اعترافها باستقلال منطقتي "دونيتسك" و"لوهانسك" شرقي أوكرانيا، رغم تحذيرات دولية من ردود فعل قوية حال الإقدام على هذه الخطوة.

وتلي ذلك، سماع دوي انفجارات في عدة مدن أوكرانية بينها العاصمة كييف قرب خط الجبهة وعلى امتداد سواحل البلاد ومن ثم دوت صافرات سيارات الإسعاف في أرجاء واسعة بالبلاد.


وفي كلمة متلفزة، أجاز بوتين عملية عسكرية خاصة في دونباس، محذرا من أنه في حالة حدوث تدخل أجنبي فإن روسيا سترد على الفور، مؤكدا أن أن تحركات روسيا إنما هي للدفاع عن النفس من التهديدات ومن مشكلات أكبر من الموجودة اليوم.

وكانت أوكرانيا أغلقت الخميس مجالها الجوي أمام الطائرات المدنية، فيما كتب وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا على تويتر أن بلاده تواجه "غزوا كاملا".

وحث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينكسي مواطنيه على البقاء في منازلهم قدر الإمكان، قائلا: "نحن أقوياء ومستعدون لكل شيء وسننتصر".

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