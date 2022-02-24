صحف السعودية: الرئيس السيسي يؤكد على توازن علاقات مصر مع الدول الكبرى.. وروسيا تعلن الحرب على أوكرانيا

أبرزت صحف السعودية الصادرة صباح اليوم تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على إقامة مصر علاقات متوازنة مع جميع القوى الكبرى، وتابعت وقائع وتطورات الغزو الروسي لأوكرانيا وردود الفعل الدولية.

الرئيس السيسي: منفتحون على جميع الدول الكبرى

في الشأن المصري، أبرزت صحيفة "الشرق الأوسط تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر تنتهج سياسة «الانفتاح على كافة الدول الكبرى، وإقامة علاقات متوازنة ومعتدلة معها؛ من أجل البناء والتنمية، وتحقيق السلام والأمن».

وخلال جولة تفقدية لمقر «الكلية الحربية» أمس، رافقه خلالها الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، تحدث الرئيس السيسي في حوار مفتوح مع الطلبة، تناول فيه «جهود الدولة على المستويين الداخلي والخارجي؛ من أجل تعزيز التنمية الحالية في مصر، وكذلك تحقيق الاستقرار في المنطقة في ظل التحديات الإقليمية المختلفة».

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة، تناول الرئيس السيسي «جهود تعزيز التعاون الثنائي بين مصر وكافة دول العالم، بما في ذلك على الصعيد العسكري»، موضحاً مجمل القضايا في المنطقة والثوابت الأساسية التي تقوم عليها السياسة المصرية من «الانفتاح على كافة الدول الكبرى، وإقامة العلاقات المتوازنة والمعتدلة معها؛ من أجل البناء والتنمية، وتحقيق السلام والأمن».

الإمارات تعقد صفقة طائرات حربية مع شركة صينية

وفي الشأن الإقليمي، ذكرت صحيفة "الرياض" أن وزارة الدفاع الإماراتية أعلنت أنها تنوي التعاقد مع شركة كاتيك الصينية لشراء 12 طائرة من طراز L15 مع خيار إضافة 36 طائرة من نفس الطراز في المستقبل.

وقال طارق عبد الرحيم الحوسني الرئيس التنفيذي لمجلس التوازن الاقتصادي بالإمارات إن هذه الصفقة تأتي في إطار سياسة تنويع مصادر التسليح والتحديث المستمرين لتشكيلات ووحدات القوات الجوية والقوات المسلحة بشكل عام.

وأضاف الحوسني اليوم الأربعاء حسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية " وصلنا إلى المراحل النهائية في المفاوضات مع الجانب الصيني وسيتم إبرام اتفاق نهائي قريباً".

انقطاع الكهرباء وإطلاق نار خلال جلسة البرلمان الليبي

وقالت صحيفة "سبق" إنه بينما بدأ المجلس الأعلى للدولة في ليبيا جلسة رسمية أمس الأربعاء؛ لحسم قراره وموقفه النهائي بشأن تغيير السلطة التنفيذية، وتشكيل حكومة جديدة بقيادة فتحي باشاغا، أفادت مصادر بانقطاع الكهرباء عن قاعة المجتمعين أثناء عملية التصويت.

وأفادت المعلومات بسماع أصوات إطلاق نار بالقرب من جلسة المجلس الأعلى للدولة؛ ما أدى لفض الجلسة بسبب وجود تهديد أمني.

وكان المجلس قد بدأ جلسة رسمية الأربعاء لحسم قراره وموقفه النهائي بشأن تغيير السلطة التنفيذية، وتشكيل حكومة جديدة بقيادة فتحي باشاغا.

وأتى هذا وسط انقسام في صفوف المجلس بين داعم لبقاء رئيس الوزراء الحالي عبدالحميد الدبيبة حتى إجراء انتخابات في فترة زمنية لا تتجاوز خريف هذا العام، ومُرحِّب بتشكيل حكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا، تتولى تهيئة البلاد لإجراء انتخابات جديدة خلال 14 شهرًا.

بوتين يجتاح أوكرانيا

دوليًا، أبرزت صحيفة "عاجل" إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدء عملية عسكرية في أوكرانيا، مؤكدًا أن بلاده لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية.

وقال خلال خطاب له اليوم الخميس: أدعو أوكرانيا لـ"وضع السلاح"، مشيرًا إلى أن روسيا لا يمكنها قبول تهديدات من أوكرانيا.

وأضاف "اتخذت قرار القيام بعملية عسكرية في دونباس في أوكرانيا"، مؤكدًا أن الظروف تتطلب عملا حاسما من روسيا. وتابع "سلطات أوكرانيا ستتحمل مسؤولية أي إراقة للدماء"، مشيرًا إلى أنه في حال التدخل الأجنبي "سنرد على الفور" وفق قوله.

الناتو يندد بالغزو الروسي

ونقلت صحيفة "سبق" عن أمين عام حلف الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرج، تنديده بقوة بالهجوم الروسي على أوكرانيا، الذي يُعرّض عددًا لا حصر له من الأرواح للخطر.

وقال: إن أعضاء الحلف سيلتقون لبحث العدوان الروسي المتجدد. وشدد أمين عام حلف الأطلسي: "نقف مع شعب أوكرانيا في هذا الوقت العصيب، والحلف سيفعل كل ما في وسعه لحماية جميع الحلفاء والدفاع عنهم".

كما أكد أن "الحلف سيفعل كل ما في وسعه لحماية جميع الحلفاء والدفاع عنهم".

أوكرانيا تطلب العون من المجتمع الدولي

وبحسب صحيفة "المدينة"، صرح وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا بأن روسيا بدأت حربا واسعة النطاق ضد أوكرانيا، مفيدًا أن مدن مسالمة تتعرض للقصف وأن بلاده ستدافع عن نفسها وستنتصر.

وفي السياق نفسه أعلن سفير أوكرانيا لدى الأمم المتحدة أن روسيا أعلنت الحرب على أوكرانيا وعلى مجلس الأمن الدولي وقفها.

كما أفادت وسائل إعلام أوكرانية بسماع دوي انفجارات في مدن كييف و كراماتورسك و أوديسا و خاركوف و بيرديانسك، وكذلك في محيط مطار بوريسبيل.

وأوضحت وزارة البنية التحتية الأوكرانية في بيان على موقعها الإلكتروني إغلاق المجال الجوي للبلاد، مشيرة إلى وجود مخاطر أمنية عالية.