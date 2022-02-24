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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوكرانيا تعلن ارتفاع عدد قتلى وجرحى الهجوم الروسي على البلاد

أوكرانيا تعلن ارتفاع
أوكرانيا تعلن ارتفاع عدد قتلى وجرحى الهجوم الروسي على البلاد

أعلنت السلطات الأوكرانية، اليوم الخميس، ارتفاع عدد ضحايا الهجوم الروسي على مناطق مختلفة من البلاد.

ووفقا لما ذكرته شبكة "سكاي نيوز"، في نبأ عاجل لها، قالت السلطات في أوكرانيا إن عدد القتلى ارتفع إلى 8 أشخاص بينما وصل عدد الجرحى إلى 9 حتى الآن.

وقبل قليل، أعلنت وزارة الداخلية الأوكرانية مقتل شخص وإصابة آخر في قصف بالقرب من العاصمة كييف.

وأعلن حرس الحدود الأوكراني، منذ قليل، أن البلاد تتعرض لهجوم مدفعي وذلك على طول حدودها الشمالية مع روسيا وبيلاروسيا، مشيرا إلى أن القوات الأوكرانية ترد بإطلاق النار، وفقا لوكالة ”فرانس برس“ للأنباء.

وأوضح حرس الحدود، في بيان، أن القوات الروسية مدعومة من بيلاروسيا شنت هجوما من شبه جزيرة القرم التي تحتلها روسيا على الجناح الجنوبي لأوكرانيا.

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وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه شن هجوما على أوكرانيا في خطاب متلفز في وقت مبكر من يوم الخميس ، ما أثار إدانة دولية.

وحذر بوتين الدول الأخرى من أن أي محاولة للتدخل في العمل الروسي ستؤدي إلى "عواقب لم يروها من قبل".

وقد سمع دوي انفجارات كبيرة قبل الفجر في كييف وخاركيف وأوديسا حيث شجب زعماء العالم بدء الغزو الروسي الذي قد يتسبب في خسائر فادحة ويطيح بحكومة أوكرانيا المنتخبة ديمقراطيا.

وقبل قليل، أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية أن خمس طائرات روسية وطائرة هليكوبتر روسية أُسقطت فجر الخميس، بينما هاجمت القوات الروسية أوكرانيا.

وذكرت وكالة الأنباء الروسية تاس يوم الخميس أن الجيش الروسي نفى هذه المزاعـ لكنه أعلن تدمير أصول الدفاع الجوي والقواعد الجوية الأوكرانية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن الضربات الروسية 'استهدفت وسائل الدفاع الجوي للجيش الأوكراني' ، مضيفة أن البنية التحتية للقواعد العسكرية الأوكرانية "معطلة".

ونفت المزاعم القائلة بإسقاط طائرة حربية روسية فوق أوكرانيا.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، عن تدمير "البنية التحتية العسكرية" للقواعد الجوية الأوكرانية والدفاعات المضادة للطائرات

وحسب "روسيا اليوم"، قالت وزارة الدفاع إنها الأسلحة عالية الدقة تقوم بتعطيل البنية التحتية العسكرية، ومنشآت الدفاع الجوي والمطارات العسكرية وطيران الجيش الأوكراني.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الروسية لا تنفذ أي ضربات صاروخية أو جوية أو مدفعية على مدن أوكرانيا، وأن "البنية التحتية العسكرية ومنشآت الدفاع الجوي والمطارات العسكرية وطيران القوات المسلحة الأوكرانية يجري تعطيلها بأسلحة عالية الدقة"، مشددة إلى عدم وجود ما يهدد السكان المدنيين.

ومن جانبه، فرض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأحكام العرفية ، قائلاً إن روسيا استهدفت البنية التحتية العسكرية الأوكرانية وأن الانفجارات تسمع في جميع أنحاء البلاد.

وقال زيلينسكي إنه تحدث للتو مع الرئيس جو بايدن وأن الولايات المتحدة تحشد الدعم الدولي لأوكرانيا.

وحث الأوكرانيين على البقاء في منازلهم وعدم الذعر.
قال وزير الخارجية الأوكراني ، دميترو كوليبا ، إن روسيا شنت 'غزوًا واسع النطاق لأوكرانيا'.
 

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