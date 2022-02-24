وسط صافرات الإنذار.. طائرات حربية روسية تحلق فوق المدن الأوكرانية | فيديو

أظهرت لقطات انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تحليق طائرات حربية روسية، فوق المدن الأوكرانية على مستوى منخفض، وسط إطلاق صافرات الإنذار في الأنحاء.

عملية عسكرية خاصة في دونباس

وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا لحماية جمهوريتي لوجانسك ودونيتسك الشعبيتين، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية.

وشدد بوتين، على أن روسيا، بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، تعد الآن واحدة من أقوى دول العالم؛ ولا يجب أن يشك أحد في أن أي اعتداء ضدها ستكون نتيجته دحر المعتدي، بحسب وكالة “سبوتنيك” الروسية.

وحذر بوتين من أن موسكو سترد فورا على أي محاولة من الخارج للحيلولة دون العملية العسكرية التي شنتها فجر اليوم، الخميس، ضد أهداف في أوكرانيا.

وقال بوتين في رسالة توجه بها إلى الشعب الروسي بمناسبة إطلاق العملية العسكرية الخاصة: "أوجه الآن بعض الكلمات المهمة جدا إلى الذين قد تسول لهم نفسهم التدخل في الأحداث الجارية: أيا كان من سيحاول الحيلولة دون إجراءاتنا، ناهيك عن تشكيل خطر على دولتنا وشعبنا، يجب عليه أن يعلم أن رد روسيا سيكون فوريا وسوف يؤدي إلى نتائج لم تواجهوها أبدا في تاريخكم".