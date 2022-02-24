ندوة عن إدارة المعرفة في المؤسسات المصرية بـ دار الكتب والوثائق القومية

تنظم الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتورة نيفين محمد موسى، بالتعاون مع المؤسسة العربية لإدارة المعرفة برئاسة الدكتور خالد الحلبي، ندوة بعنوان "إدارة المعرفة في المؤسسات المصرية".

تنعقد الندوة في قاعة الندوات بمقر دار الكتب بكورنيش النيل في تمام الحادية عشرة من صباح الاثنين الموافق ٢٨ فبراير الجاري.

ويديرها الأستاذ الدكتور أسامة السيد، أستاذ متفرغ علم المكتبات والمعلومات، ويتحدث فيها الأستاذ الدكتور شريف شاهين، عميد كلية الآداب جامعة القاهرة، ويتناول موضوع "التنمية المستدامة القائمة على إدارة المعرفة: رؤية مصر 2030 نموذجاً"، حيث يتحدث عن إدارة المعرفة في بيئة العمل في القرن الحادي والعشرين ومعيارها، كما يتناول التنمية المستدامة وأهدافها العالمية باعتبارها حلم الأمم في 2030م، ودور إدارة المعرفة في تحقيق هذا الحلم، وأيضاً يتطرق إلى رؤية مصر 2030م للتنمية المستدامة ومدى اعتمادها على إدارة المعرفة فكراً ونهجاً وتطبيقاً.

وكما يتحدث في الندوة الأستاذة الدكتورة فايقة حسن، أستاذ المكتبات والمعلومات بكلية الآداب بجامعة القاهرة، وتتناول موضوع "إدارة المعرفة في الهياكل التنظيمية للمؤسسات"، وتتطرق إلى ماهية إدارة المعرفة، وأهميتها في المؤسسات بوجه عام، وأهدافها، كما تتناول عمليات إدارة المعرفة. وتعرض للبدائل المختلفة لموقع إدارة المعرفة ككيان إداري في الهياكل التنظيمية للمؤسسات، ومبررات كل بديل من هذه البدائل وإيجابياته وسلبياته.

فيما تتناول الدكتورة داليا جوهري، دكتوراه في إدارة المعرفة، مديرة العلاقات العامة وخدمة العملاء في مصنع أوريون للصناعات الغذائية، موضوع دور إدارة المعرفة في المؤسسات الهادفة للربح"، وتوضح المعرفة كأصل ومصدر اقتصادي ودورها في بناء ثروة الأمم، كما تتناول فيها رأس المال الفكري كمورد مهم لتحقيق الميزة التنافسية في المؤسسات الصناعية، مع عرض لنماذج من المؤسسات الصناعية على المستوى العالمي والعربي والمصري ودور إدارة المعرفة فيها.