عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

"التمويل العقاري": تجهيز الموقع الإلكتروني لاستيعاب المتقدمين لحجز وحدات الطرح الجديد

صدى البلد

قالت مى عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه تم تجهيز الموقع الإلكتروني الخاص بالصندوق بصورة متكاملة، كي يستوعب العدد الكبير من المواطنين المتوقع زيارتهم للموقع خلال هذه الفترة للتعرف على تفاصيل الطرح الجديد، ولضمان قيام المواطنين برفع المستندات وحجز الوحدات السكنية بصورة بسيطة وسريعة.


وفي ذات الشأن، أشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أنه  تم إطلاق خدمتين جديدتين على الموقع الإلكتروني للصندوق الخاص بحجز الوحدات، الأولي حاسبة إلكترونية تمكن المواطن من احتساب القيم التقديرية لمبلغ التمويل العقاري وقيمة الأقساط الشهرية في ضوء سعر الوحدة السكنية والدخل الخاص بصاحب الطلب، وسَنه عند التمويل وذلك عبر الرابط https://nch.shmff.gov. eg/home/CalculateLoan، 

والثانية إتاحة مواقع الوحدات السكنية المطروحة بالمدن المختلفة في المشروعات المتنوعة (سكن مصر، ودار مصر، وجنة) online وذلك لمساعدتهم في اختيار الوحدة السكنية على أرض الواقع.

وصرحت مي عبد الحميد، بأن الطرح الجديد يتضمن وحدات سكنية متنوعة المساحة والسعر في عدد من المدن بمحافظات الجمهورية، حيث يتضمن مشروع جنة 5 مدن بمقدم جدية حجز يبلغ 80 ألف جنيه، وبمساحات تتراوح ما بين 100 م2 إلى 151 م2، وبيانها: الشروق - القاهرة الجديدة - المنيا الجديدة - 6 أكتوبر - العبور، بإجمالي 1980 وحدة سكنية، ونسبة تميز تتراوح ما بين 1 إلى 1.06، وذلك بواقع: 300 وحدة سكنية في مدينة الشروق يتراوح سعرها من 924 ألف جنيه تقريبًا إلى مليون و413 ألف جنيه تقريبًا، حيث يبلغ سعر المتر 8800 جنيه، وعدد 1104 وحدات سكنية بمدينة القاهرة الجديدة ويتراوح سعرها من مليون و239 ألف جنيه تقريبًا إلى مليون و895 ألف جنيه تقريبًا، حيث يبلغ سعر المتر 11575 جنيهًا  كما يتم طرح 51 وحدة سكنية في مدينة المنيا الجديدة ويتراوح سعرها ما بين 627 ألف جنيه تقريبًا إلى 959 ألف جنيه تقريبًا، ويبلغ سعر المتر 5855 جنيهًا، بالإضافة إلى طرح 456 وحدة سكنية في مدينة 6 أكتوبر ويتراوح سعرها ما بين مليون و26 ألف جنيه تقريبًا إلى مليون و569 ألف جنيه تقريبًا، ويبلغ سعر المتر 9580 جنيها، وأخيراً طرح 69 وحدة سكنية بمدينة العبور يتراوح سعرها ما بين 864 ألف جنيه تقريبًا إلى مليون و321 ألف جنيه تقريبًا، حيث يبلغ سعر المتر 8070 جنيهًا.


وأضافت مي عبد الحميد أنه فيما يخص مشروع دار مصر، فيتم طرح وحدات سكنية في 7 مدن بمساحات تتراوح ما بين 100 م2 إلى 150 م2 ، بمقدم جدية حجز يبلغ 60 ألف جنيه، ونسبة تميز تتراوح ما بين 1 إلى 1.02، وبيانها: الشروق - حدائق أكتوبر - بدر - السادات - 15 مايو - العاشر من رمضان - برج العرب الجديدة، بإجمالي 1792 وحدة سكنية، بواقع 70 وحدة سكنية في مدينة الشروق وسعرها يتراوح ما بين 916 ألف جنيه تقريبًا إلى مليون و374 ألف جنيه تقريبًا، ويبلغ سعر المتر 8730 جنيهًا، وكذلك 211 وحدة سكنية بمدينة حدائق أكتوبر ويتراوح سعرها ما بين 728 ألف جنيه تقريبًا إلى مليون و92 ألف جنيه تقريبًا، ويبلغ سعر المتر 6935 جنيهًا، وطرح 394 وحدة سكنية بمدينة بدر ويتراوح سعرها ما بين 824 ألف جنيه تقريبًا إلى 888 ألف جنيه تقريبًا، حيث يبلغ سعر المتر 5925 جنيهًا، وكذلك طرح 410 وحدات سكنية في مدينة السادات ويتراوح سعرها بين 532 ألف جنيه تقريبًا إلى 799 ألف جنيه تقريبًا، ويبلغ سعر المتر 5075 جنيهًا، كما يتم طرح 218 وحدة سكنية في مدينة 15 مايو ويتراوح سعرها ما بين 583 ألف جنيه تقريبًا إلى 874 ألف جنيه تقريبًا، ويبلغ سعر المتر 5555 جنيهًا، إضافة إلى طرح 398 وحدة سكنية في مدينة العاشر من رمضان ويتراوح سعرها ما بين 562 ألف جنيه تقريبًا إلى 843 ألف جنيه تقريبًا، ويبلغ سعر المتر 5355 جنيهًا، وكذلك طرح 91 وحدة سكنية بمدينة برج العرب الجديدة ويتراوح سعرها ما بين 612 ألف جنيه تقريبًا إلى 760 ألف جنيه تقريبًا، ويبلغ سعر المتر 5075 جنيهًا.
أما بشأن مشروع سكن مصر، فصرحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بأنه يتم طرح وحدات سكنية بتسع مدن ضمن المشروع بمساحات تتراوح ما بين 106 م2 إلى 133 م2، بمقدم جدية حجز يبلغ 40 ألف جنيه، ونسبة تميز تتراوح ما بين 1 إلى 1.05، وبيانها: الشروق - القاهرة الجديدة - حدائق أكتوبر - المنيا الجديدة – بدر - أكتوبر الجديدة - العبور الجديدة - دمياط الجديدة - ناصر (غرب أسيوط)، بإجمالي 3308 وحدات سكنية، وذلك بواقع 672 وحدة سكنية بمدينة الشروق ويتراوح سعرها ما بين 747 ألف جنيه تقريبًا إلى 984 ألف جنيه تقريبًا، ويبلغ سعر المتر 6715 جنيهًا، وطرح 215 وحدة سكنية بمدينة القاهرة الجديدة ويتراوح سعرها ما بين 855 ألف جنيه تقريبًا إلى 999 ألف جنيه تقريبًا، ويبلغ سعر المتر 7685 جنيهًا، وكذلك يتم طرح 499 وحدة سكنية بمدينة حدائق أكتوبر ويتراوح سعرها ما بين 724 ألف جنيه تقريبًا إلى 846 ألف جنيه تقريبًا، حيث يبلغ سعر المتر 6510 جنيهات، بالإضافة إلى طرح 209 وحدات سكنية بمدينة المنيا الجديدة ويتراوح سعرها ما يبن 456 ألف جنيه تقريبًا إلى 534 ألف جنيه تقريبًا، ويبلغ سعر المتر 4105 جنيهات، وطرح 82 وحدة سكنية بمدينة بدر ويتراوح سعرها ما بين 560 ألف جنيه تقريبًا إلى 607 آلاف جنيه تقريبًا، وسعر المتر يبلغ 5035 جنيهًا، كما يتم طرح 1117 وحدة سكنية بمدينة أكتوبر الجديدة ويتراوح سعرها ما بين 712 ألف جنيه تقريبًا إلى 833 ألف جنيه تقريبًا، حيث يبلغ سعر المتر 6405 جنيهات، وكذلك يتم طرح 152 وحدة سكنية بمدينة العبور الجديدة ويتراوح سعرها ما بين 681 ألف جنيه تقريبًا إلى 796 ألف جنيه تقريبًا، ويبلغ سعر المتر 6120 جنيهًا، وطرح 32 وحدة سكنية بمدينة دمياط الجديدة ويتراوح سعرها ما بين 729 ألف جنيه تقريبًا إلى 791 ألف جنيه تقريبًا، ويبلغ سعر المتر 6555 جنيهًا، وكذلك يتم طرح 330 وحدة سكنية بمدينة ناصر (غرب أسيوط) ويتراوح سعرها من 450 ألف جنيه تقريبًا إلى 526 ألف جنيه تقريبًا، ويبلغ سعر المتر 4050 جنيهًا.
وأضافت  مي عبد الحميد أنه يتضح من خلال متابعة أسعار الوحدات السكنية في الطرح الجديد التأثير الإيجابي لمبادرة التمويل العقاري الجديدة بفائدة 3% متناقصة لمدة أقصاها 30 عامًا على سعر المتر والقسط في الوحدات التي يتم طرحها من خلال الصندوق، وهو ما يساعد المواطنين المصريين بمختلف مستوياتهم على الحصول على وحدات سكنية ملائمة لهم.

الإسكان الاجتماعي الوحدات السكنية وحدات سكنية القاهرة الجديدة مدينة الشروق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لحظات فارقة في تاريخ العالم| حتى نفهم.. لماذا بدأت الحرب بين روسيا وأوكرانيا وما سبب الخلاف ؟

لـ سوء الطقس .. 5 إرشادات مهمة لأصحاب سخانات الغاز الطبيعي

أمطار رعدية .. الأرصاد تحذر : عاصفة ترابية تضرب البلاد 48 ساعة

عمرو دياب يكشف سبب حذف أغانيه من اليوتيوب

أوكرانيا تعلن ارتفاع عدد قتلى وجرحى الهجوم الروسي على البلاد

منخفض جوي جديد.. موعد وتفاصيل موجة الطقس السيء في القاهرة والمحافظات

عدد كبير من أفراد الجيش الأوكراني يفرون ويتركون أسلحتهم أمام القوات الروسية

الاتحاد الأوروبي: هجوم روسيا على أوكرانيا انتهاك لقانون الدول وأسس التعايش البشري

ترشيحاتنا

التعليم : اليوم غلق باب التسجيل لاستمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة|فيديو

الاتحاد الأوروبي يدعو روسيا لـ سحب جيشها من أوكرانيا ووقف الحرب.. فيديو

شاهد.. أرتال عسكرية روسية تدخل أوكرانيا عبر شبه جزيرة القرم

السفارة المصرية بكييف تطلب من المواطنين المقيمين في أوكرانيا عدم مغادرة منازلهم

بعد هجوم روسيا عليها..الاتحاد الأوروبي:سنقدم مساعدة عاجلة لأوكرانيا في هذه الساعات الحرجة

وصول قوات روسية لـ خاركييف شرق أوكرانيا.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر تذكرة حديقة الحيوان .. لماذا رُفع ثمنها يوم الثلاثاء فقط؟

طريقة عمل المولتن كيك زي المحلات .. وصفات متعددة

طريقة عمل الكب كيك حلو وحادق

القوات المسلحة تنجح في ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر في قناة السويس.. فيديو وصور

فيديو

الاتهامات مكانها النيابة.. هاني شاكر يرد على حمو بيكا

فيديو جراف| بأدوات الحلاقة .. الداخلية تكشف سر محاولة حلاق ذبح نفسه

أشعلت مواقع التواصل بموقفها من الحمل الخامس.. من هي هيا الشعيبي؟ “فيديو”

بـ 2200 جنيه مصري.. محمد رمضان يغسل أسنانه بمعجون من الذهب

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

هل قرر العالم طي صفحة كورونا؟

نهال علام

الجمهورية الجديدة (١)

احمد النومى

مقبرة الإرهاب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا نتفليكس والعقول الخربة

علاءالشال

وكونوا مع الصادقين

محمد مندور

حياة كريمة والمجمعات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 17 "

عبد المعطى أحمد

الأزمة الأوكرانية حرب أم سلام؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ