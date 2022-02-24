اليوم ..منتخب كرة اليد شابات يواجه غينيا بنصف نهائي بطولة افريقيا

تخوض اليوم فتيات منتخب مصر للشابات مواليد 2002 مباراة دور نصف النهائي أمام منتخب غينيا ببطولة افريقيا فى نسختها ال28 للشابات لكرة اليد، والتى تستضيفها غينيا فى الفترة من 17 فبراير وحتي 26 فبراير.

وتقام المباراة فى تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

ونجح منتخبنا الوطني للشابات في التأهل إلى بطولة العالم للشابات التي ستقام هذا العام في سلوفينيا، بجانب منتخبات انجولا وغينيا وتونس.

وكان المنتخب المصري قد حقق الفوز في افتتاح مباريات المجموعات على منتخب زامبيا بنتيجة كبيرة 47-18 كما حقق الفوز في المباراة الثانية أمام بوركينا فاسو بنتيجة 51-52، بينما تعادل في ختام المجموعات أمام منتخب أنجولا بنتيجة 24-24 بعد مباراة قوية.

ويرأس بعثة منتخب مصر لشابات اليد في هذه البطولة عبده عبد الوهاب عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري والمشرف على المنتخبات الوطنية للإناث.

ويضم الجهاز الفني والإداري للفراعنة كلًا من: رامي عبد اللطيف مديرًا فنيًا، ووليد أبو العطا مدربًا عامًا، وأبو بكر صلاح الدين مدربًا لحراس المرمى، ومحمد سليمان محللًا للأداء الفني، وإيمان مرجان مديرًا إداريًا، ومنه الله بدوي طبيبًا.

قائمة منتخب مصر لشابات اليد في بطولة إفريقيا

وتضم قائمة منتخب شابات اليد في هذه البطولة 16 لاعبة هن: ملك طلعت ومريم أسامة ورحمة محمد ونهى أيمن وأمينة هشام وسارة يحيى وروان سعيد وشهد حسام وياسمين وليد وفرحة طارق ومنه الله سيد ويارا هاني ومايا وائل ومريم عمر ولوجين أسامة وكنزي حاتم.