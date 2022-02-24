أخبار التعليم.. أوضاع الدارسين المصريين في أوكرانيا.. وتعليمات وزارية لإلزام الطلاب على الحضور للمدارس

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.



فريق نقطة تحول بجامعة المنصورة يصعد لنهائي مهرجان إبداع بوزارة الشباب



شارك فريق نقطة تحول Turning Point في نهائي مهرجان إبداع في الموسم العاشر له بمجال المبادرات المجتمعية، ضمن 15 فريق طلابي تم تصعيده من الجامعات والمعاهد العليا والأكاديميات المصرية الحكومية والخاصة لمرحلة التحكيم النهائي بالمهرجان بمجال المبادرات المجتمعية. حيث تم التحكيم النهائي بمقر وزارة الشباب والرياضة يوم الجمعة بتاريخ 18 فبراير 2022.

جامعة طنطا تنعى أيمن سلام أستاذ جراحة القلب



نعى الدكتور ‏محمود ذكى، رئيس جامعة طنطا، ونواب رئيس الجامعة، وعميد كلية الطب وباقي عمداء ووكلاء الكليات، ومديرو المستشفيات وأعضاء هيئة التدريس، والأطباء وهيئة التمريض وجميع العاملين بالجامعة ببالغ الحزن والأسى، الدكتور أيمن سلام أستاذ جراحة القلب بكلية الطب ومدير مستشفي الطوارئ السابق.



جامعة المنصورة توقع مذكرة تفاهم بشأن أول برنامج دولى للطب البيطرى

استقبل الدكتور أشرف محمد عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة وفدا من الكلية الملكية البيطرية (رويال)- بجامعة لندن بانجلترا و ذلك لتوقيع مذكرة التفاهم بين جامعة المنصورة و الكلية الملكية البيطرية (رويال) والتي بمقتضاها يتم البدء فى دراسة اجراءات انشاء برنامج دولى لمرحلة البكالوريوس بترخيص من الكلية الملكية البيطرية (رويال) فى تخصص الطب البيطرى، ويتم حالياً الإعداد للاتفاقيات التفصيلية لهذا البرنامج من واقع دراسة تفصيلية للوائح الكليات في الجامعتين.

جامعة عين شمس تنظم زيارة لمستشفى الأطفال بالدمرداش



أعلنت جامعة عين شمس ، أنه سيتم بالتعاون مع نادى روتارى هليوبليس سبورتنج وبالتعاون مع أسرة من أجل مصر، تنظيم زيارة للطلاب لمستشفي الأطفال بالدمرداش - جامعة عين شمس - يوم الأربعاء ٢ مارس ٢٠٢٢، لمشاركة الأطفال ورفع الروح المعنوية لهم ، وتقديم الهدايا لهم.



سفير الفاتيكان ودبلوماسي إماراتي يغرسان شجرة زيتون بميدان أسماء الله الحسنى في أسيوط

شارك المطران نيقولاوس هنري سفير الفاتيكان بالقاهرة و صالح السعدي رئيس قسم الشئون الإعلامية والدبلوماسية بسفارة دولة الإمارات الشقيقة بالقاهرة في غرس شجرة الزيتون بميدان أسماء الله الحسنى بأسيوط إطار احتفالات فرع جامعة الأزهر بأسيوط باليوم الدولي للأخوة الإنسانية.

تعليمات مشددة من وزير التعليم لإجبار الطلاب على الالتزام بالحضور في المدارس



أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه جارٍ الآن إرسال تعليمات مشددة لجميع مديري المديريات والإدارات التعليمية والمدارس، بضرورة تسجيل الحضور والغياب في المدارس بشكل رسمي ويومي وتفعيل عقوبات قانون التعليم على الطلاب المستمرين في الغياب بدون أعذار.



نائب رئيس جامعة الأزهر بأسيوط يستقبل سفير الفاتيكان وممثل السفارة الإماراتية بالقاهرة|صور

استقبل الدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي المطران نيقولاوس هنري سفير الفاتيكان بالقاهرة و صالح السعدي رئيس قسم الشئون الإعلامية والدبلوماسية بسفارة دولة الإمارات الشقيقة بالقاهرة في إطار احتفالات فرع جامعة الأزهر بأسيوط باليوم الدولي للأخوة الإنسانية.



جامعة المنيا : نجاح تجربة الكتاب الإلكتروني وتحديث لوائح الكليات



عقد مجلس جامعة المنيا اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور مصطفي عبد النبي عبد الرحمن رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور عصام فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات، ومدير مركز ضمان الجودة والاعتماد، والمدير التنفيذي للمعلومات، والمستشار القانوني، وأمين عام الجامعة، وبحضور أمين اتحاد طلاب الجامعة.

وزير التعليم العالي نتابع وضع الطلاب المصريين في أوكرانيا لحظة بلحظة واوضاعهم مستقرة



تواصل د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي مع السفير أيمن الجمال سفير جمهورية مصر العربية في أوكرانيا؛ للاطمئنان على أحوال الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات الأوكرانية.