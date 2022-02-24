عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

في إطار احتفالات اليوم الدولي للأخوة الإنسانية

نائب رئيس جامعة الأزهر بأسيوط يستقبل سفير الفاتيكان وممثل السفارة الإماراتية بالقاهرة|صور

نائب رئيس جامعة الازهر
نائب رئيس جامعة الازهر بأسيوط يستقبل سفير الفاتيكان

استقبل الدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي  المطران نيقولاوس هنري سفير الفاتيكان بالقاهرة و صالح السعدي رئيس قسم الشئون الإعلامية والدبلوماسية بسفارة دولة الإمارات الشقيقة بالقاهرة في إطار احتفالات فرع جامعة الأزهر بأسيوط باليوم الدولي للأخوة الإنسانية.

بحضور سفير الفاتيكان .. جامعة الأزهر بأسيوط تحتفل باليوم الدولي للإخوة الإنسانية

جامعة الأزهر تبحث سبل التعاون مع مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية

وقال الدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي انه من حضور المطران نيقولاوس هنري سفير الفاتيكان التقيت به عدة مرات واشعر انه مصري ، مشيرا الى ان هذه الاحتفالية تاتي برعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر و الأستاذ الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة وبالتنسيق مع الكنيسة وبيت العائلة المصرية بأسيوط وبحضور القيادات التنفيذية والدينية بمحافظة أسيوط .

وأضاف نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي انه على هامش الاحتفال يقوم المهندس عمرو عبدالعال نائب محافظ أسيوط والمطران نيقولاوس هنري سفير الفاتيكان والمشاركين بغرس شجرة بميدان أسماء الله الحسنى أمام فرع جامعة الأزهر يعقبها بدء فاعليات الاحتفال بإقامة ندوة بعنوان " ثمار وثيقة الاخوة الإنسانية في صعيد مصر 2019 ـ 2020  بقاعات المؤتمرات بكلية اللغة العربية .

كان سفير الفاتيكان نيقولاوس هنري وصل مساء امس الأربعاء الى مطرانية الاقباط الكاثوليك بمدينة أسيوط وكان في استقباله الأنبا كيرلس وليم مطران الكاثوليك بأسيوط 

 

 

 

8aa4be44-6114-40e3-957d-8db7e237ddcb
8aa4be44-6114-40e3-957d-8db7e237ddcb
9d03c3d7-a89f-435d-9451-c14c0363f393
9d03c3d7-a89f-435d-9451-c14c0363f393
23d917a5-f6eb-4662-b0dd-b1a07dbd3e49
23d917a5-f6eb-4662-b0dd-b1a07dbd3e49
أسيوط اخبار اسيوط جامعة الأزهر بأسيوط سفير الفاتيكان محافظ أسيوط سفارة الإمارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لحظات فارقة في تاريخ العالم| حتى نفهم.. لماذا بدأت الحرب بين روسيا وأوكرانيا وما سبب الخلاف ؟

لـ سوء الطقس .. 5 إرشادات مهمة لأصحاب سخانات الغاز الطبيعي

الوضع داخل كييف وخسائر الجيشين الروسي والأوكراني.. تفاصيل 6 ساعات من الغزو

داعيا مواطنيه لحمل السلاح.. رئيس أوكرانيا يعلن قطع العلاقات الدبلوماسية مع روسيا

أمطار رعدية .. الأرصاد تحذر : عاصفة ترابية تضرب البلاد 48 ساعة

منخفض جوي جديد.. موعد وتفاصيل موجة الطقس السيء في القاهرة والمحافظات

عمرو دياب يكشف سبب حذف أغانيه من اليوتيوب

حصوة ملح في عين إدارة ليفربول.. ماذا ينتظرون من أجل التجديد لـ محمد صلاح وبشروطه؟

موضوعات متعلقة

محافظ أسيوط يتفقد أعمال تجديد مركز شباب قرية الغريب بمركز ساحل سليم

ثقافة أسيوط تحيي ذكرى الإسراء والمعراج

ترشيحاتنا

فساد قيادات التموين.. تفاصيل أمر الإحالة في أكبر قضية للاستيلاء على أموال الدعم| خاص

الروبل الروسي يسجل انخفاضاً قياسياً.. وعملات الملاذ الآمن تصعد بعد غزو أوكرانيا

سفير مولدوفا يزور غرفة القاهرة لبحث سبل زيادة التبادل التجاري والاستثماري

الجريدة الرسمية تنشر قرار تعديل قانون الضرائب العقارية

برعاية وزارة الدفاع| مصر تنظم الملتقى الدولي للطلاب عن تكنولوجيات الأطراف الصناعية

رسميا.. إقامة مباراة الوداد المغربي والزمالك بدون حضور جماهيري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر تذكرة حديقة الحيوان .. لماذا رُفع ثمنها يوم الثلاثاء فقط؟

طريقة عمل المولتن كيك زي المحلات .. وصفات متعددة

طريقة عمل الكب كيك حلو وحادق

القوات المسلحة تنجح في ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر في قناة السويس.. فيديو وصور

فيديو

بوتين يحذر من التدخل وانفجارات هائلة في المدن الأوكرانية.. فيديو

بعد غزو أوكرانيا.. 4 أسلحة تجعل الجيش الروسي الأقوى عالميا.. فيديو

الاتهامات مكانها النيابة.. هاني شاكر يرد على حمو بيكا

فيديو جراف| بأدوات الحلاقة .. الداخلية تكشف سر محاولة حلاق ذبح نفسه

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

هل قرر العالم طي صفحة كورونا؟

نهال علام

الجمهورية الجديدة (١)

احمد النومى

مقبرة الإرهاب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا نتفليكس والعقول الخربة

علاءالشال

وكونوا مع الصادقين

محمد مندور

حياة كريمة والمجمعات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 17 "

عبد المعطى أحمد

الأزمة الأوكرانية حرب أم سلام؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ