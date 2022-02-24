نائب رئيس جامعة الأزهر بأسيوط يستقبل سفير الفاتيكان وممثل السفارة الإماراتية بالقاهرة|صور

في إطار احتفالات اليوم الدولي للأخوة الإنسانية

استقبل الدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي المطران نيقولاوس هنري سفير الفاتيكان بالقاهرة و صالح السعدي رئيس قسم الشئون الإعلامية والدبلوماسية بسفارة دولة الإمارات الشقيقة بالقاهرة في إطار احتفالات فرع جامعة الأزهر بأسيوط باليوم الدولي للأخوة الإنسانية.

وقال الدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي انه من حضور المطران نيقولاوس هنري سفير الفاتيكان التقيت به عدة مرات واشعر انه مصري ، مشيرا الى ان هذه الاحتفالية تاتي برعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر و الأستاذ الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة وبالتنسيق مع الكنيسة وبيت العائلة المصرية بأسيوط وبحضور القيادات التنفيذية والدينية بمحافظة أسيوط .

وأضاف نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي انه على هامش الاحتفال يقوم المهندس عمرو عبدالعال نائب محافظ أسيوط والمطران نيقولاوس هنري سفير الفاتيكان والمشاركين بغرس شجرة بميدان أسماء الله الحسنى أمام فرع جامعة الأزهر يعقبها بدء فاعليات الاحتفال بإقامة ندوة بعنوان " ثمار وثيقة الاخوة الإنسانية في صعيد مصر 2019 ـ 2020 بقاعات المؤتمرات بكلية اللغة العربية .

كان سفير الفاتيكان نيقولاوس هنري وصل مساء امس الأربعاء الى مطرانية الاقباط الكاثوليك بمدينة أسيوط وكان في استقباله الأنبا كيرلس وليم مطران الكاثوليك بأسيوط

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