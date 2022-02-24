تنفيذ 37 قرار غلق إداري لمنشآت طبية بالفيوم

قامت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالفيوم، تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الانصارى محافظ الفيوم وبناءا على توجيهات الدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة بالفيوم، بالمرور الميدانى على 210 منشآت طبية خلال شهر يناير الماضي.



كما قامت الإدارة، بمعاينة 92 ملف بيئى واستصدار 35 رخصة جديدة لمنشآت طبية مختلفة التخصصات، وقامت بعمل 20 معاينة تراخيص، كما شاركت فى 4 حملات مع جهاز حماية المستهلك للمرور على المنشآت الطبية، ونفذت أيضا 37 قرار غلق إداري لمنشآت طبية مخالفة، وقامت بتحرير 3 محاضر نيابة عامة بمخالفات تم رصدها داخل المنشآت الطبية التى مروا عليها، كذلك فحصت الإدارة 2 من الشكاوى والرد عليها.



شارك فى الحملات، فريق العلاج الحر بقيادة د. رامى منير مدير إدارة العاج الحر وعضوية الدكتور المصطفى فرج على الدكتور احمد حسن فضل والدكتورة ياسمين محمد أحمد والدكتور أحمد صلاح الدين محمود والدكتورة امانى مصطفى معوض.