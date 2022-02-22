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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مياه الفيوم تنفذ لقاءات توعوية للتعريف بمبادرة "حياة كريمة"

شركة الفيوم أثناء
شركة الفيوم أثناء ندوات التوعية

قامت إدارة التوعية والإعلام بشركة مياه الشرب بالفيوم،  بالتعاون والتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة والوعظ والإرشاد بالأزهر الشريف وقصر ثقافة الفيوم بناء على تعليمات وتوجيهات المهندس محمد عبدالجليل النجار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم.

ونفذت الشركة، عدة لقاءات توعوية للمواطنين بهدف رفع الوعي المائى وتعزيز مفهوم ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على مصادرها من التلوث والتعريف بمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة.


وأكد محمد جمعة مدير إدارة التوعية والإعلام، أن الإدارة بالتعاون مع الجهات الشريكة قامت بتنفيذ سلسلة من الندوات واللقاءات التوعوية داخل مراكز الشباب بقرى العزب ودمو وفروع قصر ثقافة الفيوم بالكعابى وحى جنوب تحت شعار (نقطة مياه تساوى حياة ) والتى تهدف لترشيد استهلاك مياه الشرب.

وعدم الاسراف فيها واستخدامها في الأغراض المخصصة له والحفاظ على المجاري المائية من التلوث والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي كما تم توعيتهم بضرورة استخدام القطع الموفرة وتركيبها بصنابير المياه والتى بدورها تحافظ على كميات المياه المتدفقة وتقلل الفاقد وفاتورة الاستهلاك الشهرية بجانب التعريف بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة والتى تهدف لتنمية الريف المصري.

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