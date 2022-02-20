عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اجتماع مجلس شئون الدراسات العليا والعلاقات الثقافية والبحوث بجامعة الفيوم

رئيس جامعة الفيوم
رئيس جامعة الفيوم أثناء الاجتماع

 

 شهد الدكتور ياسر مجدي حتاته، رئيس جامعة الفيوم، اجتماع مجلس شئون الدراسات العليا والعلاقات الثقافية والبحوث، بجلسته رقم (177) برئاسة  الدكتور عرفه صبري حسن، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا.

 والعلاقات الثقافية والبحوث، وبحضور السادة أعضاء المجلس الموقر، وذلك اليوم الأحد الموافق 20 فبراير 2022 بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة.  


 صرَّح عرفة صبري حسن، أن المجلس قد وافق على تسجيل (١٨) رسالة ماجستير، و(٥) رسائل دكتوراه،  بكليات الجامعة المختلفة، كما تمت مناقشة  فتح الدراسة لدرجة الماجستير بكلية التمريض بقسمي تمريض الإدارة، وتمريض الأطفال، للعام الجامعي  ٢٠٢٢ /٢٠٢٣

إضافة إلى مناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بقطاع الدراسات العليا والعلاقات الثقافية والبحوث والتعاون الدولي.

 

txt

جامعة الفيوم تنظم مؤتمر التكنولوجيا والرقمنة في حفظ الآثار

الفيوم اجتماع الدراسات العليا الثقافية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منخفض جوي جديد.. الأرصاد تعلن حالة الطقس من الأربعاء حتى الجمعة

مفاجأة.. أحمد أبوالنصر تسبب في وفاة مريض سكر بعد تناوله الكركمين.. فيديو

شاهد| لحظة انتشال جثة ضابط بتحطم مروحة تابعة لشرطة كاليفورنيا الأمريكية

عايزين يطلعوني مجنون.. ما سبب وحقيقة القطيعة بين فاروق فلوكس ونجله احمد ؟

رسميا.. "أون تايم سبورتس" تعلن إذاعة مباراتي مصر والسنغال بتصفيات كأس العالم

3 أيام من الطقس السيئ.. تعرف على نوة الشمس الصغرى التي نمر بذروتها اليوم

ما عقار الكركمين الذي حبس صاحبه.. القصة الكاملة للقبض على الصيدلي أحمد أبو النصر محتكر الفضائيات

إبراهيم سعيد : هذا الثنائي لا يستحق التواجد فى نادى الزمالك

ترشيحاتنا

بسبب الأهلي.. الفيفا يوقع عقوبات قاسية على ثنائي الهلال السعودي

رئيس قطاع التخطيط بـ"الري": الانتقال للعاصمة الإدارية خلال 6 أشهر.. وميزانية الوزارة للعام الجديد 50 مليار جنيه| فيديو وصور

حصاد مياه الأمطار.. 53 مليون متر مكعب أمام سدود الحماية في 5 محافظات

تامر حسني برفقة هنا الزاهد من كواليس بحبك ويعلق:أنا اللي اكتشفتها

هل سيكون الإنترنت مجانيا في مصر؟.. وزير الاتصالات: مفيش شيء مستحيل| فيديو

تحذير أمريكي: روسيا تخطط لغزو مدن أخرى في أوكرانيا بخلاف كييف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تزوج اشهر الفنانات ورحل برصاصة في ظروف غامضة.. من قتل دنجوان السينما المصرية؟

رئيس الأركان يشهد المرحلة الختامية لـ "سيناء- 6".. صور

زي الأفلام.. رجل ثمانيني يهرب حبيبته العجوز من دار مسنين

ما عقار الكركمين الذي حبس صاحبه.. القصة الكاملة للقبض على الصيدلي أحمد أبو النصر محتكر الفضائيات

فيديو

تغييرات في قائمة المنتخب.. كيف يفكر كيروش قبل مباراة مصر والسنغال| فيديو

عصابة المعادي.. خطفت سيدة ثرية والمباحث تكشف التفاصيل |فيديوجراف

أعشاب مجهولة.. تفاصيل القبض على طبيب الكركمين أحمد أبو النصر

موعد انتهاء الشتاء .. حالة الطقس الأيام المقبلة .. تغطية خاصة

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

الأزمة الأوكرانية حرب أم سلام؟

نيفين منصور

أريد أن أرحل بسلام

إلهام أبو الفتح

مواقفه لا تنسى

مني أحمد

الأزمة الأوكرانية وميزان القوى العالمية

كريمة أبو العينين

جواز أوكرانيا من الغرب باطل

إلهام أبو الفتح

مات أستاذي جلال دويدار

المستشار أسـامة الصعيدي

الخطاب المصري في بروكسل

جاسم بودي

جاسم بودي يكتب : رسالة إلى أحمد الناصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ