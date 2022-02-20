اجتماع مجلس شئون الدراسات العليا والعلاقات الثقافية والبحوث بجامعة الفيوم

شهد الدكتور ياسر مجدي حتاته، رئيس جامعة الفيوم، اجتماع مجلس شئون الدراسات العليا والعلاقات الثقافية والبحوث، بجلسته رقم (177) برئاسة الدكتور عرفه صبري حسن، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا.

والعلاقات الثقافية والبحوث، وبحضور السادة أعضاء المجلس الموقر، وذلك اليوم الأحد الموافق 20 فبراير 2022 بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة.



صرَّح عرفة صبري حسن، أن المجلس قد وافق على تسجيل (١٨) رسالة ماجستير، و(٥) رسائل دكتوراه، بكليات الجامعة المختلفة، كما تمت مناقشة فتح الدراسة لدرجة الماجستير بكلية التمريض بقسمي تمريض الإدارة، وتمريض الأطفال، للعام الجامعي ٢٠٢٢ /٢٠٢٣

إضافة إلى مناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بقطاع الدراسات العليا والعلاقات الثقافية والبحوث والتعاون الدولي.