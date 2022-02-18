جامعة الفيوم تنظم مؤتمر التكنولوجيا والرقمنة في حفظ الآثار

مايو المقبل..

تنظم كلية الاثار بجامعة الفيوم المؤتمر الثالث تحت عنوان "التكنولوجيا والرقمنة فى حفظ وتوثيق وصيانة الآثار" خلال الفترة من 17 الى 19 مايو القادم .



يقام المؤتمر تحت رعاية الدكتور ياسر حتاتة رئيس جامعة الفيوم واشراف الدكتور عرفة صبرى نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ويرأس المؤتمر الدكتور عاطف منصور عميد كلية الآثار بالفيوم ومقرر المؤتمر الدكتور عبد الرحمن السروجى وكيل كلية الاثار للدراسات العليا والبحوث وأمين المؤتمر الدكتور يحيى الشحات محمود مدرس الآثار والفنون اليونانية والرومانية بالكلية.



يأتى المؤتمر في إطار السعي الدائم لمعرفة واستخدام الطرق العلمية والتكنولوجية الحديثة في رقمنة وحفظ الآثار بشتى أنواعها، ويشمل المؤتمر عدة محاور منها التكنولوجيا والرقمنة في الآثار المنقولة و الثابتة وإستخدام التكنولوجيا والرقمنة في مجال الدراسات المتحفية والأثرية والتراثية والبرمجة والبرمجيات في مجال الآثار والتراث والصيانة، والتكنولوجيا والرقمنة في تسجيل وحفظ وصيانة الآثار والتراث و في مجال ثوثيق وأرشفة وتخزين الآثار.

وسوف يتم خلال المؤتمر تنظيم رحلة الى محمية وادى الريان ووادى الحيتان فى الفيوم.



يشارك في المؤتمر العديد من الاساتذة والباحثين فى مجال الآثار فى مصر والوطن العربى وطلاب الدراسات العليا ( الماجستير والدكتوراه) ومنتسبو وزارة السياحة والآثار.

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